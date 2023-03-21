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毒蟲挾持人質卻惹錯人！他「葉問上身」安撫　下一秒上前空手奪刃

記者羅翊宬／綜合報導

馬來西亞最近瘋傳一段影片，在某處汽車展示中心內發生一起歹徒持短刀挾持人質的案件，就在此時一名身材壯碩的男子挺身而出，首先他試圖安撫持刀的男子，緩解對方的情緒和警戒心，接著在驚險瞬間立刻衝上前，直接上演空手奪刃的英雄戲碼，這才讓其他人能夠有機會救下人質。

根據馬來西亞《中國報》、《光明日報》，馬來西亞雪蘭莪州毛月峇玲瓏（Beranang）本月18日發生驚險的人質挾持案，地點位於該處的汽車展示中心，從影片畫面中可以看到一名男子手持馬來短劍，他從身穿粉紅色上衣女職員的後方持刀挾持，數步之後則跟著一名女子，他試圖將女職員挾持至大門外。

此刻，大門外走進了一名身材壯碩的平頭男子，他先試圖和歹徒談條件、緩解氣氛，不過起初卻慘遭氣頭上的歹徒回絕，被歹徒踹了一腳，隨後該名平頭男繼續上前和歹徒理論，持續緩步靠近、伺機而動，試圖降低對方警戒心，至於歹徒則數度揮刀要脅。

▲▼馬來西亞某汽車展示中心發生挾持案件，一名男子空手奪刃。（圖／翻攝自YouTube）

▲馬來西亞某汽車展示中心發生挾持案件，一名男子空手奪刃。（圖／翻攝自YouTube）

說時遲，那時快。平頭男子趁機直接衝上前壓制歹徒，並從歹徒手中空手奪下馬來短劍，而遭挾持的女職員則趁亂逃脫，並撿起掉在地上的馬來短劍，往店外狂奔後丟擲刀子，接著幾名保安人員從大門外走入，才成功和其他民眾聯手將歹徒壓制住。

當地警方指出，39歲的歹徒其實是該公司的前職員，因為不滿被前雇主積欠薪資，才會出此下策；至於被挾持的受害者則是29歲的巫裔（馬來族）女子，她已經向當地警方報案。

歹徒被制伏後送交警方，警方從他身上搜出毒品，在尿液檢測也呈現陽性，證實有吸毒。

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