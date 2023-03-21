「猴界阿湯哥」印度街頭跑酷！綁架小狗飛躍屋頂　炫技畫面曝光

▲印度有一隻猴子綁架了小狗後，在屋頂上跳來跳去。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印度齋浦爾（Jaipur）街頭近日上演了如電影情節般的一幕，一隻猴子在廣場中央突然抓住一隻小狗後，一口氣躍上屋頂，在大樓間跳來跳去，畫面宛如「金剛版的《不可能的任務》」。

綜合外媒報導，這起事件發生於當地18日中午。現場目擊者拍攝的畫面顯示，這隻猴子一開始抓住了一隻有著黑白相間斑點的狗狗，下秒牠迅速攀上附近商家的屋頂上，與在場圍觀的人群對峙。

狗狗被猴子環臂抱在胸前時，曾一度掙扎、試圖脫離猴子的控制，不過猴子毫不費力地就壓制住了這隻斑點狗，並一手抓住狗狗，跳到附近陽台後，再躍到另一座建築的屋頂逃走，動作敏捷得像是專業的「跑酷者」（parkour）。

雖然人們並不清楚猴子為何要「綁架」狗狗，也不清楚這隻小狗之後的下落，但報導稱，這樣的案例其實在齋浦爾並不罕見，因為當地供有一座印度教寺廟，裡面住著一大群猴子，而寺廟也因此被譽為「猴子廟」。

由於齋浦爾同時也是一個旅遊勝地，因此不少旅遊網站警告，當地的猴子喜歡從人們身上偷東西，建議旅客與牠們保持距離。