「猴界阿湯哥」印度街頭跑酷！綁架小狗飛躍屋頂　炫技畫面曝光

▲印度有一隻猴子綁架了小狗後,在屋頂上跳來跳去。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

印度齋浦爾(Jaipur)街頭近日上演了如電影情節般的一幕,一隻猴子在廣場中央突然抓住一隻小狗後,一口氣躍上屋頂,在大樓間跳來跳去,畫面宛如「金剛版的《不可能的任務》」。

綜合外媒報導,這起事件發生於當地18日中午。現場目擊者拍攝的畫面顯示,這隻猴子一開始抓住了一隻有著黑白相間斑點的狗狗,下秒牠迅速攀上附近商家的屋頂上,與在場圍觀的人群對峙。

狗狗被猴子環臂抱在胸前時,曾一度掙扎、試圖脫離猴子的控制,不過猴子毫不費力地就壓制住了這隻斑點狗,並一手抓住狗狗,跳到附近陽台後,再躍到另一座建築的屋頂逃走,動作敏捷得像是專業的「跑酷者」(parkour)。

雖然人們並不清楚猴子為何要「綁架」狗狗,也不清楚這隻小狗之後的下落,但報導稱,這樣的案例其實在齋浦爾並不罕見,因為當地供有一座印度教寺廟,裡面住著一大群猴子,而寺廟也因此被譽為「猴子廟」。

由於齋浦爾同時也是一個旅遊勝地,因此不少旅遊網站警告,當地的猴子喜歡從人們身上偷東西,建議旅客與牠們保持距離。

