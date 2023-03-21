　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽手上

▲▼ 法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲法國新法將禁止父母擅自公開孩童照片。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

法國國會通過一項最新法案，未來將禁止父母在社交軟體上「曬娃」、分享孩子的照片。這項法案的初衷是為了保護孩童的肖像權，因為一旦父母將孩子照片上傳至網路，就失去對這些照片的控制。數據指出，兒童色情網站上流傳的照片有50%都是孩童父母上傳至社群媒體後遭到惡用的照片。

根據LADbible報導，法國執政黨復興黨所屬議員布魯諾（Bruno Studer）3月初提出了一項草案，其中禁止父母在公開網路平台上傳孩子的照片。該法旨在保護孩童肖像權，且讓父母知道，孩子的肖像權並不絕對屬於他們。布魯諾指出，這些被父母親自上傳的孩童影片可能被濫用於兒童色情，或者導致小孩在學校遭到霸凌。該法案目前已經正式通過。

布魯諾強調，每個13歲的孩子平均有1300張照片流傳於網路上。家長雖然只是將照片上傳到自己的社交平台，然而一旦公開，就失去了對照片的掌控權。法案中甚至提到，目前在兒童色情網站上流傳的照片中，有50%是孩子的父母在自己的社群媒體上所發布的照片。

該法強調，保護孩子的隱私為父母的責任之一，法案上路後，家庭法院更可以就行使孩子肖像權的具體情況，剝奪父母的部分權力。

臨床心理學家凡妮莎（Vanessa Lalo）則表示，現在有很多網紅父母會故意拍攝嚇唬兒童的惡作劇影片，藉此博得關注，但是這樣的行為不但侵犯孩子的肖像權，更是踐踏孩子的尊嚴，將會導致孩童感到被背叛，並缺乏對成年人的信任。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／賈永婕再道歉！　親揭演場會「座位真相」
台女YTR日本自駕被開單　遭罰2000埋怨：明明只是違停
高虹安存款逾1400萬　1家銀行帳戶遭凍結
獨／軍霸兒遭空姐燒死！　父翻一家合照落淚
蔡英文329出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯　過境紐約、洛杉磯
北市「最猛凶宅」又爆命案！「放百人牌位」土地公鎮煞　租客嚇腿
行人地獄！妻才跨進斑馬線遭輾斃　夫目擊崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

共艦似繞行日本西南群島　「穿越台灣東部海域」北上

「猴界阿湯哥」印度街頭跑酷！綁架小狗飛躍屋頂　炫技畫面曝光

李根大尉出庭慘被「重量級」直播主騷擾　出拳毆打嗆：減肥啦

法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽手上

大樓電梯「限載8人」11人硬擠進去　10F瞬間墜地下室3人重傷

12歲少女「32刀捅死」震驚德國　凶手拍TikTok還在笑！影片超毛

虔誠女信徒上教堂！下車瞬間被「活活輾死」　凶手竟是她老公

紐時：習近平出訪「強化中俄關係、拉攏歐洲」才是主要目的

習近平逆風訪俄　CNN：北京正「挑戰美國」領導世界秩序

92歲媒體大亨梅鐸求婚成功！梅開5度「娶小26歲女友」：最後一次

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

共艦似繞行日本西南群島　「穿越台灣東部海域」北上

「猴界阿湯哥」印度街頭跑酷！綁架小狗飛躍屋頂　炫技畫面曝光

李根大尉出庭慘被「重量級」直播主騷擾　出拳毆打嗆：減肥啦

法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽手上

大樓電梯「限載8人」11人硬擠進去　10F瞬間墜地下室3人重傷

12歲少女「32刀捅死」震驚德國　凶手拍TikTok還在笑！影片超毛

虔誠女信徒上教堂！下車瞬間被「活活輾死」　凶手竟是她老公

紐時：習近平出訪「強化中俄關係、拉攏歐洲」才是主要目的

習近平逆風訪俄　CNN：北京正「挑戰美國」領導世界秩序

92歲媒體大亨梅鐸求婚成功！梅開5度「娶小26歲女友」：最後一次

蔡英文相隔3年再出訪！公開行程曝光　將過境紐約、洛杉磯

台南正副議長涉賄仍隨黃偉哲訪日　台南地院：無棄保潛逃跡象

快訊／賈永婕再道歉！親揭BLACKPINK演場會「座位真相」認：不自覺站起來

房屋氣爆貓咪在瓦礫堆中待6天倖存　等主人出院才現身給抱

快訊／國3土城段5車追撞　「小貨車側翻卡內線」回堵5km

井柏然甜喊譚松韻「松松」！　她脫口暱稱洩私下關係

勞保繳24年身故領不回全充公　家屬靠1給付拿14萬元

斗六屁孩惡搞超市推車...長腿妹跌狗吃屎滿地滾　警：最高罰6千

汪爽坐「絨毛椅墊」開心燦笑　爸見旁邊「哀怨炸雞手」笑噴一句話

57歲拿起雕刻刀！卡兆．馬耀木雕展 　刀刀刻劃原民生活文化

萌貓踩踏墊「謎之抖動」幫拖地　網見熟悉畫面：小時候也這樣XD

國際熱門新聞

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

COVID-19溯源新證據　指向武漢華南市場所販售貉

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

習近平告訴普丁：兩國有相似的目標可合作

蘇35戰機緊急升空！　俄指2架美軍轟炸機飛向邊境

觀光客「衝泰國呼大麻」！　嗨到被送院

亞馬遜宣布將再「裁員9000人」

李根大尉遭「重量級」直播主騷擾　出拳互嗆

捷克眾議院議長無視中國　本周率150人訪台

亞馬遜3個月裁2.7萬員工！　CEO曝原因

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

習近平挺普丁連任總統：俄人會繼續支持你

更多熱門

相關新聞

戀童癖男星「出獄38天」又被逮！　偷上暗網秒抓包

戀童癖男星「出獄38天」又被逮！　偷上暗網秒抓包

英國70年代歌星蓋瑞格力特（Gary Glitter），本名為保羅加德（Paul Gadd），有戀童癖的他數十年來因在英國、柬埔寨、越南多次犯下性侵未成年未遂、性侵以及下載兒童性虐圖片等罪，而被判入獄，他最終在英國因性侵3名女學生被判16年徒刑。他2月成功假釋出獄，但卻再度被發現上暗網尋找兒童性虐待圖片，因此出獄短短38天又被捕。

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

PO試用文卻變代言人　王思佳提告吞敗

PO試用文卻變代言人　王思佳提告吞敗

黃子佼「女兒激萌正面照曝光」！

黃子佼「女兒激萌正面照曝光」！

賓士哥違停跳針狂嗆120秒　提告求償慘踢鐵板

賓士哥違停跳針狂嗆120秒　提告求償慘踢鐵板

關鍵字：

曬娃肖像權兒童色情

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面