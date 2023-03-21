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日發布自由開放印太新計畫　將投資2.3兆元

▲▼日相岸田文雄。（圖／路透）

▲日相岸田文雄公布自由開放的印太新行動計畫。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京21日專電

出訪印度的日本首相岸田文雄20日發表政策演說時公布自由開放的印太新行動計畫，在2030年前官民將合作投資逾750億美元（約新台幣2.3兆元），支援印太的基礎建設等。

日本每日新聞報導，岸田20日在印度外交部發表演說時發布重視法治等的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）新行動計畫。印太地區由以開發中國家及新興國家為主的南方世界（Global South）占多數，為支援印太地區，在2030年之前將官民合作投資750億美元以上。

岸田指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行、俄羅斯侵略烏克蘭等，位於歷史轉變期的國際社會很可能走向分裂與對立。在課題堆積如山的情況下，愈是脆弱的國家犧牲愈大，受到搬弄。

他說，印太地區應該是重視自由、法治的地區，絕不能出現以武力或威壓改變現狀的情況。

岸田主張應擬定尊重各國歷史、文化多樣性的對話機制，要擴大共享「自由開放的印度太平洋」願景的夥伴國，以共創的精神一同努力。

合作重點有4大項，包括：堅持維護聯合國憲章等的和平原則與貿易規則等，尊重主權及領土的完整性；共同因應糧食危機、氣候變遷、世界衛生等國際課題；重視東南亞、南亞、太平洋島國在內的區域整體成長；致力於海域乃至於空域的安全保障及安全利用的合作。

具體的合作對策方面，岸田表示，將擴充政府開發援助（ODA）、善用供應國防裝備等給重視國際秩序國家的新框架、追加提供1億美元給以東南亞國協（ASEAN）為對象的日本東協整合基金（Japan-ASEAN Integration Fund，JAIF）等。

對於俄羅斯侵略烏克蘭，岸田說：「強烈譴責俄羅斯的行徑，絕對無法容許。」

2007年時任日本首相安倍晉三在印度國會以「兩大洋的融合」為題發表演講時提出倡議，成為自由開放的印太構想起源。安倍表示，「印太交匯之處」是「兩大洋的自由和繁榮有機的相融合之處」。

岸田20日演說時言及安倍當年的演說內容。岸田說，印度是「自由開放的印太」起始地，日印兩國對維持與強化「基於法治的自由開放的國際秩序」有重責大任。

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