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12歲少女「32刀捅死」震驚德國　凶手拍TikTok還在笑！影片超毛

▲▼德國12歲女學生露易絲（Luise F）被2名女同學狂刺32刀，陳屍在弗羅伊登堡（Freudenberg）一處森林。（圖／翻攝自TikTok）

▲德國12歲女學生露易絲遭刺32刀身亡，她生前和凶手一起拍的生活短片被許多網友轉發。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

德國發生震驚全國的兇殺案，12歲女學生露易絲（Luise F）被刺32刀，陳屍西部市鎮弗羅伊登堡（Freudenberg）一處靜謐森林，死因為刀傷導致失血過多。凶手是同校12歲和13歲的死者好友，其中一人犯案後仍在TikTok上傳跳舞影片，心情似乎未受影響。露易絲生前笑著和凶手一起入鏡影片如今看來令人毛骨悚然。

▲▼德國12歲女學生露易絲（Luise F）被2名女同學狂刺32刀，陳屍在弗羅伊登堡（Freudenberg）一處森林。（圖／翻攝自TikTok）

▲其中一名犯案少女被網友發現，露易絲死後她仍繼續PO跳舞影片（左圖）。（圖／翻攝自TikTok）

根據英國鏡報報導，露易絲被通報失蹤後隔天，遺體在12日被尋獲。警方詢問與死者就讀同一所中學的2名12歲和13歲女學生，她們最初不僅否認涉案，還宣稱和露易絲是「最好的朋友」，但後來兩人皆坦承殺人。其中一名13歲少女在遺體被找到的幾小時後，她仍繼續在TikTok帳號上傳開心跳舞的影片。

在更早之前德國疫情期間拍攝的一段TikTok影片中，露易絲和其中一名殺害自己的凶手在路邊喝起了飲料，據稱她還一邊開心地笑著。部分露易絲與同學拍攝的影片如今已在網路社群上不斷被剪輯轉發，目前很難找到原始影片，但透過網友編輯影片的高瀏覽數也可見此案備受關注。

@baerbockenthusiastic Komm gut da oben an… #luise #luisef #luisefrisch #luisefreudenberg #freudenberg #nordrheinwestfalen #nrw #siegen #koblenz #minderjährige #kind #bestefreundin #schülerin #nachrichten#breakingnews #update #täter #tatverdächtiger #tatverdacht #truecrime #polizei #strafmündig #trauer #edit #foryoupage #foryou #fy  Sure Thing (sped up) - Miguel

報導指出，由於仍受未成年法令保護，警方幾乎未發布凶手的任何個資或訊息，但有說法稱，露易絲和同學們因為一名男孩而反目成仇，生前在學校遭霸凌。部分消息認為，因為犯案年齡未滿14歲，兩人將不會面臨刑事審判，因此引發了同學與公眾的強烈反彈，2名犯案少女現已被從家中轉移到其他機構。

▲▼德國12歲女學生露易絲（Luise F）被2名女同學狂刺32刀，陳屍在弗羅伊登堡（Freudenberg）一處森林。（圖／翻攝自TikTok）

▲兩名未成年少女一度遭網友肉搜。（圖／翻攝自TikTok）

德國司法部長出面止血表示，這些嫌疑人無論年齡大小都應該受到指控，如此嚴重的罪行不可能沒有後果，但任何有關刑法修訂的辯論都應該保持冷靜，「14歲兒童不會被起訴，然而我們的法律系統原本就有應對14歲以下嚴重暴力行為的相關手段。」

一名在咖啡店當店長的居民表示，他之前幾乎每天都會看到12歲嫌犯進店消費，對方就像其他同齡女孩一樣天真可愛，「讓所有人震驚的是這些人的年紀，她們都只是孩子，天知道她們是被什麼著了魔才做出那種事，刀捅一個人30多下太可怕了。」據報導，13歲嫌犯的父親是名消防員，在露易絲失蹤後他甚至一起投入搜索行動，要找的人卻已被女兒殺害。

@metrouk Two teenage girls have admitted to st***ing a classmate. The victim Luise had been friends with her killers but the trio had fallen out. Both suspects are too young to be held criminally responsible for their actions in Germany, where the age of criminal responsibility starts at 14. The weapons involved in the stabbing are yet to be located. #news #germany #crime #freudenberg #klobenz ♬ original sound - MetroUK

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