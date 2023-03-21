克里米亞火車站周邊爆炸　俄黑海艦隊「口徑飛彈」運送途中遭炸毀

▲克里米亞北部發生爆炸，烏克蘭官員上傳影片稱，火車站附近有明顯爆炸火光。（圖／翻攝自推特／@Gerashchenko_en）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭國防部20日表示，克里米亞半島北部城市贊科伊（Dzhankoi）發生爆炸，摧毀了原先計畫使用在俄國黑海艦隊的俄羅斯巡弋飛彈。烏克蘭內政部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）上傳影片宣稱當地火車站附近可見明顯爆炸火光。對此，俄國克里米亞官員指控，這次由無人機發動的襲擊，目標是平民。

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

綜合路透、衛報報導，烏克蘭國防部情報總局發文聲明，暫時被佔的克里米亞北部贊科伊發生爆炸，摧毀了俄羅斯「口徑-KN」（Kalibr-KN）巡弋飛彈，當時這些導彈正透過鐵路運輸中。文中補充，這些飛彈目的用於從俄國黑海艦隊的水面艦艇上發射，陸上作戰射程可逾2500公里，海上作戰射程逾375公里。

俄羅斯任命的地方行政首長伊文（Ihor Ivin）表示，贊科伊遭到無人機襲擊，當地一棟房屋、一所學校與一家雜貨店遭波及起火，電網也因此受破壞，無人機被擊落時產生的碎片割傷一名33歲男子，送醫後並無生命危險。

▲據烏方說法，爆炸的是準備供俄羅斯黑海艦隊使用的口徑飛彈。（圖／翻攝自推特／@Gerashchenko_en）

俄方指派的克里米亞州長顧問克留奇科夫（Oleg Kryuchkov）則說，這起無人機襲擊的目標是平民區，其中一架在當地技術學校上空被擊落，墜落在教學棟舍和學生宿舍之間，其他幾架無人機則墜落於住宅區，附近沒有軍事基地，「除了炸藥，每一架無人機都攜帶了榴散彈（shrapnel）。」

衛報指出，儘管烏克蘭未宣稱對此次襲擊負責，但基輔已經表明有能力打擊克里米亞的遠程目標。路透報導則提到，贊科伊附近有一處俄羅斯空軍基地，烏克蘭官員長期以來都認為，這座城市與周邊區域已經變成了莫斯科在克里米亞最大的軍事基地。