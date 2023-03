克里米亞火車站周邊爆炸　俄黑海艦隊「口徑飛彈」運送途中遭炸毀

▲克里米亞北部發生爆炸,烏克蘭官員上傳影片稱,火車站附近有明顯爆炸火光。(圖/翻攝自推特/@Gerashchenko_en)

記者張寧倢/綜合外電報導

烏克蘭國防部20日表示,克里米亞半島北部城市贊科伊(Dzhankoi)發生爆炸,摧毀了原先計畫使用在俄國黑海艦隊的俄羅斯巡弋飛彈。烏克蘭內政部長顧問格拉先科(Anton Gerashchenko)上傳影片宣稱當地火車站附近可見明顯爆炸火光。對此,俄國克里米亞官員指控,這次由無人機發動的襲擊,目標是平民。

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR