罵人「孬種」改判無罪！鄰居爆她到處結仇　法官曝判決關鍵

▲刁男罵鄰居「孬種」挨告。（示意圖／CFP）



記者崔子柔／綜合報導

高雄一名刁姓男子2020年與鄰居孫姓女子吵架，飆罵對方「孬種」挨告，原依誹謗罪遭判拘役10日，易科罰金1萬元，上訴後法官改判無罪。律師則認為，改判關鍵在於刁男是否有損人名譽的主觀犯意。

根據判決書內容，刁男2020年3月26日開車到孫女住處前空地時，不慎撞倒孫女的腳踏車，2人因此起了爭執，刁男當場飆罵「你是孬種」、「一天到晚跟左右鄰居都在吵架」、「一天到晚跟人吵架」、「左鄰右舍吵來吵去的，就是你啦」等語。

孫女認為名譽遭毀損提告，橋頭地院法官去年判決時，認為刁男不理性和鄰居溝通，欠缺尊重他人的觀念，且犯後態度不佳、未與孫女達成和解，依照誹謗罪判處拘役10日，易科罰金1萬元。

刁男不滿申請上訴，橋頭地院今年重審指出，刁男所言並無實質惡意，包括孫女常與鄰居有糾紛，皆屬事實並非憑空捏造，員警訪談其他鄰居也得知孫女不是只和刁男相處不睦。

合議庭認為，刁男說的「一天到晚跟左右鄰居都在吵架」、「一天到晚跟人吵架」、「左鄰右舍吵來吵去的，就是你啦」、「一天到晚跟那個不和跟那個不和，一天到晚在檢舉人家告人家」，屬於合理評論，難認定其主觀上確有毀損告訴人名譽之公然侮辱及誹謗之犯意，故改判無罪，可上訴。

根據《自由時報》報導，律師葛光輝表示，「孬種」的字義並不被公認是侮辱他人的字句，會給法官較大的自由心證空間，是否有主觀犯意會成為判決關鍵，不會因為行為人的客觀言行不夠高雅就認定公然侮辱。