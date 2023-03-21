TikTok大到禁不了！　宣布美國月活躍用戶突破1.5億

▲TikTok規模日漸龐大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國字節跳動旗下短影音平台TikTok，近日面臨多國政府封禁令，但周一（20日）仍宣布，美國月活躍用戶已從2020年的1億用戶，上升至突破1.5億用戶。

路透社報導，TikTok公布在美月活躍用戶於3年內成長5000萬，來到1.5億用戶的高點。TikTok執行長周受資本周四（23日）將出席美國眾議院能源暨商業委員會聽證會，公司在聽證會開始前發布該項消息。

美國政府及國會鎖定TikTok，上周五（17日）又有6名參議員支持，兩黨議員應同意讓總統拜登有新的權力，能以國安為由禁止TikTok。TikTok則說拜登政府要求與中國母公司脫離，否則將面臨美國的禁令。

眾議院擔心美國用戶數據會透過App後門被傳回至中國，最終被中國政府掌控，因此國會及華府不斷加大施壓TikTok。

參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）正在共同發起立法，推動讓拜登政府有更多權力進一步禁止TikTok，他認為TikTok美國用戶數據處在不安全的情況當中。有鑑於中共法律遭人為控制嚴重，「這種在中共法律下能確保數據安全的『概念性想法』，真的不堪測試。」

TikTok強調，公司已花費超過15億美元（約新台幣457億元）加強資訊安全防護工作，並且反駁美國政府的做法，「如果保護國安是目標，那脫離（母公司）並沒有辦法解決問題：公司易主沒有辦法對數據流向與權限祭出新的限制。」

TikTok提出新的月活躍用戶數據，反映了該App受到美國社會特別是年輕人的歡迎，許多人愈來愈常使用TikTok，部分人也透過拍攝TikTok短影音營利，隨著本周聽證會即將登場，還有部分該平台的內容創作者會前來華府，表達為何TikTok不能禁的主張。