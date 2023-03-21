賈伯斯簽名獎牌290萬元賣出！比Model Y貴　可買120支iPhone 14

▲已故蘋果公司執行長賈伯斯留下的歷史物件，人們爭相競拍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前鮮少簽名，近日由他親筆簽名的一張獎牌被進行拍賣，售價高達9.5萬美元（約新台幣290萬元），比一台特斯拉Model Y還要貴，若以美國蘋果iPhone 14官網售價799美元（約新台幣2.4萬元）計算，相當於可買近120支。

IT之家報導，該獎牌是賈伯斯2000年重回蘋果後，頒發給時任蘋果行銷高層林德柏格的，旨在給予任職於蘋果公司10年的人的特別獎勵。林德柏格後來在蘋果工作長達25年，晉升為全球口碑行銷總監，掌管在電影、電視節目中置入蘋果產品的規劃，最後於2013年離開公司。

賈伯斯在獎牌上罕見簽下簽名，並留下一段鼓勵的話，「我希望你繼續相信，如同我們一樣，旅途本身就是最好的回報。」





▲賈伯斯簽名獎牌售出。（圖／翻攝IT之家）

這個簽名獎牌由「時間裡的一刻」（Moments in Time）公司出售，該公司專門收購和銷售有簽名的原始信件及其他文件。獎牌附有自PSA / DNA完整真實性證明信，公司表示這是獨一無二的蘋果歷史收藏品，因為賈伯斯後來改用複印簽名頒發周年紀念獎。

獎牌最終以9.5萬美元的高價賣出，比特斯拉一輛近6萬美元的Model Y還貴，可以買下約119支iPhone 14。

此外還有一些罕見的賈伯斯簽名品被高價賣出，去年8月，一本經賈伯斯簽名的Apple II手冊成功以拍賣價格78.7萬美元（約新台幣2392萬元）賣出；2018年2月，一本賈伯斯簽名的《時代雜誌》封面，以17.4萬美元（約新台幣529萬元）成交。