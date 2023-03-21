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台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！鏡子有阿嬤喊：我歹命

▲▼台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！鏡子有阿嬤喊：我歹命。（圖／翻攝爆廢公社）

▲台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！（圖／爆廢公社）

網搜小組／許力方報導

化妝台靈異事件！台南有孫子發文要賣一組化妝台，開價5000元，聲稱是原物主是阿嬤，放在家中閒置多年，占空間，不過文中提及一句求售的「真正原因」，竟是「半夜阿嬤會來鏡子打招呼」，受到瘋狂轉傳。網友紛紛開玩笑說是「通靈化妝台」、「買化妝台送阿嬤」。

台南孫透過臉書發文，開價5000元求售一組化妝台、不含凳子，長110公分、寬35公分、高140公分，為木製的桌鏡組，上頭架有一塊可旋轉的超大圓鏡，造型相當復古，且已經以包裝膜纏繞好。他在文中補充說明，這是阿嬤的化妝台，已經閒置多年，「有時候半夜阿嬤會來鏡子打招呼，說『我歹命』，因為不定時有點煩，剩下占空間的功能了，希望有緣人可以接手。」

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▲▼台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！鏡子有阿嬤喊：我歹命。（圖／翻攝爆廢公社）

▲孫求售化妝台，因為阿嬤半夜會來鏡子喊：我歹命。

特殊的「通靈化妝台」立刻吸引大量關注，並遭轉發到「爆廢公社」，直指「買化妝台送阿嬤，物超所值。」網友看了紛紛開玩笑留言說「阿罵沒來的話可以告廣告不實嗎」、「賣家是不是叫酷羅」、「阿嬤…能不能早上7點準時叫我起床」、「把阿嬤賣掉的概念」。

有人誠心發問「我邊緣人，請問阿嬤有聊天功能嗎」、「阿嬤可以定時嗎」，大讚「可以跟Vtuber互動ㄟ」、「靈界視訊台」、「阿嬤的多重宇宙」「打房必備款」。網友也說這應該只是原PO的文案而已。

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