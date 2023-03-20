習近平告訴普丁：兩國有「相似的目標」　可以一起合作實現

▲ 中國國家主席習近平（左）在俄烏開戰後，首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平已抵達莫斯科進行為期3天的訪問，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮歡迎習近平的到訪。普丁大讚中國取得巨大的飛躍成就，甚至引起了嫉妒。習近平則告訴普丁，兩國有相似的目標，可以一起合作實現。

根據CNN報導，普丁在與習近平的會談中表示，在過去的幾年裡，中國取得了巨大的飛躍，在全世界，這引起了人們的興趣，但也很不幸的是，這甚至引起了嫉妒。

普丁還告訴習近平，俄羅斯準備討論北京提出的解決烏克蘭危機的建議，已經「仔細研究」了這些建議。

普丁說，「當然，我們將有機會討論這個問題，我們知道你是基於正義原則和對國際法基本點的承諾，你也知道我們總是對談判過程持開放態度，我們當然會討論所有這些問題，包括你的倡議」。

▲習近平告訴普丁，兩國有「相似的目標」。（圖／路透）



習近平則告訴普丁，「誠然，我們兩國有著相同或相似的目標。我們為各自國家的繁榮做出了努力……，我們可以合作，共同努力實現我們的目標。」

習近平還表示支持普丁連任，「我知道明年將舉行俄羅斯總統大選，在你的堅定領導下，俄羅斯的發展有了明顯改善，我相信俄羅斯人民將繼續大力支持你。」

習近平表示，中國「高度重視」中俄關係，兩國可以合作實現各自的發展目標。