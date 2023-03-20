男「趴睡」美食街！一整天才被發現死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

▲大家都以為男子是在休息睡覺。（翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

新加坡的一處美食中心近日發生一起事件，一名男子在美食街座位上「趴睡」將近一整天，之後才有人發現不對勁，最後證實男子已經斷氣多時。而在男子「趴睡死亡」的這段期間，仍有許多民眾在不知情的狀況下，進來美食街吃東西。

據馬來西亞《中國報》報導，有攤販表示，這名男子大約在19日凌晨3時進來美食中心。66歲清潔工劉振光早上9點來上班時，發現這名男子趴在桌子上，桌上還有一碗麵，想說男子應該只是在休息，所以沒有打擾男子。

就在男子趴睡桌子的期間，包括中餐、下午茶、晚餐時間，該處美食中心人來人往，但大家都以為男子只是在休息睡覺，沒有多加懷疑。直到晚間8點，劉振光再度回到美食街打掃，但發現男子依舊「趴睡」在桌子上，姿勢完全一模一樣，這時才覺得有異狀。後來有其他民眾也發現狀況不對，於是劉振光上前查看，並試圖叫醒男子，但劉振光怎樣叫都叫不醒，3分鐘過後，劉振光打電話報案並求助急救隊。

▲男子在「趴睡」期間已死亡，但旁邊的用餐民眾都無人察覺異狀。（翻自《中國報》）

▲警方獲報後抵達現場處理。（翻自《中國報》）

劉振光說，在救護車抵達之前，救難人員先透過電話，要求他先確認男子的呼吸狀態，但他發現男子已經沒有呼吸，小腹也非常僵硬。之後急救人員抵達現場，並確認男子已經死亡。警方表示，死者是一名56歲男子，初步調查顯示案件沒有犯罪行為。

據悉這處美食街平時就有不少老人或酒醉的客人，把這裡當成臨時休憩站，常常都有民眾坐在椅子上睡覺休息，因此男子的狀況才不容易引起別人注意。不過劉振光也自責地說：「要是我早一點去叫他，或許他還醒著，還有機會被救回來。」







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