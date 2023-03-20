岸田訪印親邀出席5月廣島G7峰會！　總理莫迪當場點頭答應

▲日本首相岸田文雄（左）與印度總理莫迪（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄19日出訪印度，20日在當地與印度總理莫迪展開日印高峰會。會後岸田也在聯合記者會宣布，已經親自邀請莫迪出席5月的廣島G7峰會，而莫迪也當場回應稱，「會考慮出席。」印度身為G20主席國，岸田也將藉由此次機會，加強雙方對於食品安全與多邊開發領域合作的共識。

根據《時事通信社》報導，岸田文雄19日至22日出訪印度，他也在稍早的日印高峰會談中，主動邀請莫迪參加5月的廣島G7峰會。而莫迪也當場表示，將會考慮出席。岸田同時也在會議上表明將加強被稱為「南北分歧」、對於開發中國家的支援。

事實上，俄羅斯軍事入侵烏克蘭導致國際秩序動搖是此次G7峰會的主要議題之一，因此岸田身為主辦國，想要藉此確認與G20主席國總理莫迪的合作。而在此次日印峰會中，對於俄國入侵烏克蘭與中國威嚇行動，岸田也再次強調了以法律為基礎維持國際秩序的重要性。

岸田此次訪印，預計會在新德里的演講中，發表推進「自由且開放的印太平洋」的新行動計畫，該計畫將包含海上安全保障人才培育的支援、提供海岸巡防隊巡視船等各項日本對印度的支援。