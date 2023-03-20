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喊餓就挨打！韓4歲女童「體重僅7kg」遭虐死　恐怖媽照樣下海賣淫

▲▼女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 女童送醫當時體重僅有7公斤，瘦弱不堪且傷痕累累。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山去年發生一起悲劇，一名年僅4歲的女童死亡時體重僅有7公斤，調查發現她和母親好不容易逃出家暴，借住在網友家，母親卻在網友洗腦下開始下海賺錢，不顧女兒在家餓肚子、對女兒施暴，甚至在女兒死去當天也外出賣淫。

《中央日報》報導，一名女童去年12月14日晚間約7時40分被送進釜山東萊區綜合醫院急診室，急救後宣告不治。醫師得知女童已滿4歲時十分震驚，因為她體重不滿7公斤，身高也僅87公分，與同齡平均值（體重17.1公斤，身高104.6公分）相差甚遠，且臉上傷痕累累，胸部也有瘀青，懷疑與家暴有關，警方調查果然發現，她生前長期受20多歲生母虐待。

根據釜山警察廳，這對母女原先住在慶尚北道，母親因不堪丈夫施暴，2020年9月帶著女兒離家出走，逃到釜山，因為她透過網路論壇認識的20多歲女網友就住在釜山。

當時她女兒僅6至15個月大，而該論壇主要分享嬰幼兒食品資訊，她以為這名女網友同樣是小孩的媽媽，相信對方會理解自己的處境，因此逃到對方家中，從此寄人籬下，沒想到2年多後女童就不幸身亡。

調查揭露，女童長期受母親施暴，6個月來幾乎沒能好好吃上一頓飯，喊餓就會被母親毆打，即便出現口吐白沫等症狀，母親也不會帶她就醫。

警方認為女子明知可能致死，仍持續虐待女兒，依虐童殺害罪聲押，也對收留母女倆的女屋主進行調查。屋主供稱，曾目睹女子毆打女兒，但沒有出手干涉或帶女童就醫，旁觀次數多達300次。

為釐清女童母親和屋主陳述真實性，警方對她們的手機進行數位鑑識，發現二人之間金錢來往數目不小，且女子相當依賴屋主，坦言在對方強迫下從事性交易，最早從2021年3月就開始，下海賺來逾1億韓元都轉帳給屋主，且女兒死亡當天也外出賣春。

警方推測屋主用這些錢來還債、當成生活費，看準女子身邊沒有其他友人，且和親人失聯已久，在經濟和精神上對她十分依賴，才洗腦她下海，依放任虐童及仲介性交易罪嫌將屋主聲押。

女童生母已經承認所有罪嫌，也坦言女兒在家中餓肚子時，她都出門外食，10日出席最後公開審判，哭著稱會一輩子向女兒贖罪。但檢方指控，死者生前承受難以想像的身體及精神虐待，向法官求處無期徒刑。

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