日本學生想從事職業排行調查　網看了「第一名」嘆沒夢想

▲日本保險業者調查高中以下學生未來想從事的職業，結果發現「上班族」高居第一名。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者洪菱鞠／綜合報導

現在的學生變得更務實規劃未來了嗎？日本保險業者「第一生命」針對全國3000位小學、中學及高中學生，調查他們長大後想做什麼，結果發現除了小學女生，其他無論男女，希望從事職業的第一名都是「上班族」， 網友看了則是大嘆小孩都沒有夢想了。

根據調查結果，小學男生的前三名是「上班族」、「Youtuber或影音分享者」、「足球員」，小學女生的前三名分別是「糕點師」、「漫畫家/插畫家」、「上班族」，其中，前次排行第10名的「漫畫/插畫家」，這次一口氣攀升到第2名，推測與人氣動漫《間諜家家酒》爆紅成時下流行語有關，因此對於能夠創造趨勢的漫畫或動畫相關工作產生憧憬。

中高學生的回答則是大同小異，國中男生的前三名分別為「上班族」、「公務員」和「IT工程師」，國中女生是「上班族」、「漫畫家/插畫家」和「公務員」；高中男生同樣是「上班族」、「公務員」和「IT工程師」，高中女生則是「上班族」、「公務員」和「看護師」。

綜觀排名，無論男女，都是「上班族」排第一，就行業而言，又以「科學技術/製造」、「貿易公司」、「旅遊/休閒」等領域居多。第一生命公司表示，隨著疫情趨緩，旅遊休閒業人氣也逐步復甦增長，另外，像ChatGPT等人工智慧應用正在加速，對於利用數位技術的科學技術、製造的關注也在增加。

對於此份調查內容，不少網友看了後表示，「沒有棒球選手哦」、「現在的孩子們比以前更瞭解現實，沒有根據的自信和夢想不太可能出現」、「毫無希望與夢想…」、「孩子們缺乏抱負，偏向於穩定」，也有人認為，「棒球選手、偶像、漫畫家、太空人等不是簡單就能做的職業，實際上大部分人未來可能會當上班族，但即使是公司職員，也有很多種業種，應該告訴孩子們長大後還有很多有趣的事情。」