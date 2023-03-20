女學生被要求扮演「誘惑妓女」　課堂遊戲竟是划酒拳！美國媽怒炸

▲美國一名13歲的女學生放學後向媽媽抱怨，課堂上玩的遊戲要求同學扮演妓女。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名45歲媽媽最近向媒體爆料，她13歲的女兒就讀國中7年級，卻在課堂上被要求玩一種需要扮演「誘惑妓女」的遊戲，甚至不顧班上還有一名女同學曾遭性侵，讓她氣得立刻幫女兒辦退學，認為玩這種遊戲會使孩子們性化（sexualize）。這名媽媽上網查了才發現，這是一種成人飲酒時會玩的划拳遊戲。

根據《紐約郵報》報導，德州聖安東尼奧的拉丁裔媽媽格露柏（Laura Maria Gruber）18日向華盛頓郵報表示，她13歲的小女兒在以多元、公平、包容為辦學理念的特許學校「KIPP Poder Academy」就讀7年級，但去年9月某天她接孩子放學時女兒卻對她說，「媽媽，我們在學校玩了一個遊戲，妳聽了會不高興。」

格露柏說，女兒在車上告訴她同學們在課堂上站起來扮演「誘人的妓女」（seducing hooker），害她嚇得差點出車禍。她上網搜尋發現這遊戲叫「熊-妓女-獵人」（Bear-Hooker-Hunter），是飲酒時常玩的「成人版剪刀石頭布」，須兩兩一組背對背，轉身時做出手槍或張爪的手勢就代表獵人與熊，妓女則是一手放在臀部上，另一手放在耳後擺弄姿勢，妓女可贏過獵人；獵人可贏過熊；熊可贏過妓女。

格露柏認為這個遊戲讓孩子們「性化」（使人意識到性），除了某種團結士氣的活動之外，這個遊戲的目標並不明確，她的女兒更是拒絕玩這個遊戲，「我的女兒感到非常噁心和尷尬，她說男同學們和老師都在笑。」而且班上還有一名少女曾被性侵，因此這個遊戲體驗對她來說尤為難堪反感。一周後，格露柏就讓女兒退學了，她隨後花費6個月時間要求校方處理投訴。

根據華郵看到的學校文件，校方承認遊戲確實在課堂上發生，但學校高層人士一致否認這種遊戲會將學童性化。直到最近學校董事會發布道歉聲明後，其他學生家長才知道格露柏投訴的情況，讓她直呼政府介入得太慢也太少。校長則在全校家長信中道歉，這個遊戲不屬於課程的一部分，不適合學生玩，任何像妓女、引誘等行為和詞彙都不應該在學校發生。