　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女學生被要求扮演「誘惑妓女」　課堂遊戲竟是划酒拳！美國媽怒炸

▲▼ 學生,念書,課後輔導。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名13歲的女學生放學後向媽媽抱怨，課堂上玩的遊戲要求同學扮演妓女。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名45歲媽媽最近向媒體爆料，她13歲的女兒就讀國中7年級，卻在課堂上被要求玩一種需要扮演「誘惑妓女」的遊戲，甚至不顧班上還有一名女同學曾遭性侵，讓她氣得立刻幫女兒辦退學，認為玩這種遊戲會使孩子們性化（sexualize）。這名媽媽上網查了才發現，這是一種成人飲酒時會玩的划拳遊戲。

根據《紐約郵報》報導，德州聖安東尼奧的拉丁裔媽媽格露柏（Laura Maria Gruber）18日向華盛頓郵報表示，她13歲的小女兒在以多元、公平、包容為辦學理念的特許學校「KIPP Poder Academy」就讀7年級，但去年9月某天她接孩子放學時女兒卻對她說，「媽媽，我們在學校玩了一個遊戲，妳聽了會不高興。」

格露柏說，女兒在車上告訴她同學們在課堂上站起來扮演「誘人的妓女」（seducing hooker），害她嚇得差點出車禍。她上網搜尋發現這遊戲叫「熊-妓女-獵人」（Bear-Hooker-Hunter），是飲酒時常玩的「成人版剪刀石頭布」，須兩兩一組背對背，轉身時做出手槍或張爪的手勢就代表獵人與熊，妓女則是一手放在臀部上，另一手放在耳後擺弄姿勢，妓女可贏過獵人；獵人可贏過熊；熊可贏過妓女。

格露柏認為這個遊戲讓孩子們「性化」（使人意識到性），除了某種團結士氣的活動之外，這個遊戲的目標並不明確，她的女兒更是拒絕玩這個遊戲，「我的女兒感到非常噁心和尷尬，她說男同學們和老師都在笑。」而且班上還有一名少女曾被性侵，因此這個遊戲體驗對她來說尤為難堪反感。一周後，格露柏就讓女兒退學了，她隨後花費6個月時間要求校方處理投訴。

根據華郵看到的學校文件，校方承認遊戲確實在課堂上發生，但學校高層人士一致否認這種遊戲會將學童性化。直到最近學校董事會發布道歉聲明後，其他學生家長才知道格露柏投訴的情況，讓她直呼政府介入得太慢也太少。校長則在全校家長信中道歉，這個遊戲不屬於課程的一部分，不適合學生玩，任何像妓女、引誘等行為和詞彙都不應該在學校發生。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
排球女神「莎賓娜」爆整形失敗　驚人近況曝光
一直覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：要洗腎一輩子
快訊／北市士林、北投大跳電！　街道陷一片漆黑
迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天
Bic Camera「吹風機+吸塵器」台幣2300有找　日本
快訊／美前國安顧問歐布萊恩抵台　蔡英文明頒特種大綬景星勳章
雲豹呂蔡瑜倫搶投最後一擊失手　被網友酸到關IG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

COVID-19溯源新證據　指向武漢「華南市場」所販售貉

分析：習近平訪俄欲樹立「調人形象」　意在挑撥歐美

南韓前外交官色慾薰心！他灌醉女下屬性侵遭解雇　要求復職被駁回

快訊／習近平抵達莫斯科　進行為期3天訪問

日韓破冰有代價！傳岸田要求尹錫悅：南韓應開放進口「福島食品」

火車月台驚見「肉體交纏」！色色片放送3分鐘　印度乘客看傻

19歲弟抱酒醉女同事「給朋友性侵」　他完事還問：可以共用嗎？

乘客機上發病！3萬英呎高空「心臟病發」　機長緊急轉降

女學生被要求扮演「誘惑妓女」　課堂遊戲竟是划酒拳！美國媽怒炸

男「趴睡」美食街！一整天才被發現死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

COVID-19溯源新證據　指向武漢「華南市場」所販售貉

分析：習近平訪俄欲樹立「調人形象」　意在挑撥歐美

南韓前外交官色慾薰心！他灌醉女下屬性侵遭解雇　要求復職被駁回

快訊／習近平抵達莫斯科　進行為期3天訪問

日韓破冰有代價！傳岸田要求尹錫悅：南韓應開放進口「福島食品」

火車月台驚見「肉體交纏」！色色片放送3分鐘　印度乘客看傻

19歲弟抱酒醉女同事「給朋友性侵」　他完事還問：可以共用嗎？

乘客機上發病！3萬英呎高空「心臟病發」　機長緊急轉降

女學生被要求扮演「誘惑妓女」　課堂遊戲竟是划酒拳！美國媽怒炸

男「趴睡」美食街！一整天才被發現死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

曹承衍IG頭貼驚換「智齒X光照」　自嘲：連牙都長得很奇怪

COVID-19溯源新證據　指向武漢「華南市場」所販售貉

提前杜絕老化從眼周開始！5款高效保養隨時擦，歲月不敢來敲門

她愛愛強忍呻吟　男友見表情笑喊1句！網見關鍵歪樓：會被榨乾吧

分析：習近平訪俄欲樹立「調人形象」　意在挑撥歐美

阿伯「每周急診室報到」！醫憂重病　護理師1句話解答

朝聖BLACKPINK演唱會！白癡公主照片「頭身分離」網嚇壞　釣本人回應

快訊／北市士林、北投大跳電！街道陷漆黑　紅綠燈也失效

快訊／208公分鄭名斈旅外夢堅定　美國、加拿大成選項

26歲排球女神「莎賓娜」曾爆整形失敗　驚人近況曝光：首次奪冠了

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

國際熱門新聞

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

大學生集體淫亂出事了！警宣布緊急狀態

男「趴睡」美食街死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

烏軍營長太誠實　惹怒上級被貶辭職

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

吃冷凍草莓「染A肝」好市多急下架

避免全球動盪！　瑞銀砸近1000億元收購瑞信

夫妻養女兒才知「不是親生」　索賠1.5億

26歲男頭身分離慘死　警：無他殺可能

國際刑事法院令逮捕普丁　南非回應了

共同社：中國彈藥被用在俄烏戰場

普丁被發逮捕令　德司法部長：入境就逮

更多熱門

相關新聞

川普現身摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

川普現身摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

前美國總統川普18日無預警在網上發文，聲稱自己將在21日被捕，呼籲支持者站出來抗議「奪回我們的國家」。就在全美仍處於震驚之際，川普又風風火火地趕到俄克拉荷馬，在一場摔跤比賽上揮舞拳頭，向人群致意。

美韓實施大規模聯合登陸作戰訓練

美韓實施大規模聯合登陸作戰訓練

26歲男頭身分離慘死　警：無他殺可能

26歲男頭身分離慘死　警：無他殺可能

邁阿密海灘市緊急狀態　市長宣布宵禁

邁阿密海灘市緊急狀態　市長宣布宵禁

有錢男面試保母　1句話性暗示嚇壞她們

有錢男面試保母　1句話性暗示嚇壞她們

關鍵字：

女學生少女國中生課堂遊戲性化划酒拳划拳遊戲北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

崔咪老公道歉了！

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

快訊／李多海宣布結婚8年男友SE7EN！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面