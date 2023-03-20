　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

預告自己被捕後首現身！川普出席摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普預告自己即將被捕後，首次在一場摔跤比賽上現身，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

前美國總統川普18日無預警在網上發文，聲稱自己將在21日被捕，呼籲支持者站出來抗議「奪回我們的國家」。就在全美仍處於震驚之際，川普又風風火火地趕到俄克拉荷馬，在一場摔跤比賽上揮舞拳頭，向人群致意。

據《紐約郵報》報導，川普2021年因被控煽動國會暴動，遭Facebook、推特、YouTube等社群媒體封殺2年多之後，禁令終於在今年陸續「解封」，而他18日也在Facebook以2016年當選總統的影片宣告他的強勢回歸。

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

不過，才剛高呼「我回來了」不久的川普，當天再次口出狂言，在自己創立的社群平台Truth Social預告，他將在21日被捕。雖然川普並未說明自己因何被捕，但他卻在文中呼籲支持者，「抗議！奪回我們的國家。」

報導引述《每日郵報》指出，川普發文後，在他位於佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）度過了一天，然後登上一架印有他名字的波音757飛機，前往俄克拉荷馬州的杜爾沙市（Tulsa），觀看全美大學體育聯盟（NCAA）一級摔跤冠軍賽。

從現場影片可見，當川普手持寫有自己名字的旗幟現身時，場內不少觀眾紛紛發出了熱烈的問候，起立歡呼歡迎這位前總統的到來，而身著藍西裝、紅領帶的川普也向他們揮手致意。

此前有消息稱，川普被捕的原因可能與他過去涉嫌向AV女優丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元封口費有關，但川普現在身上也背有「2021年國會暴動案」和「總統任期藏匿機密文件門」2件官司，而川普一旦被起訴，那他將成為美國史上第一位卸任後面臨刑事指控的總統。

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

►川普強勢回歸！被全網集體封殺2年　Facebook首度發文：我回來了
►川普發文聲稱3天後「將會被捕」　呼籲支持者奪回國家
►馬斯克預言「若川普被逮捕」　將壓倒性贏得2024美國總統大選

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
船長慘死澎湖碼頭！　堆高機「盲駕」奪命
曾狂言「買台積電、併聯發科」　紫光前董座下場悲慘
普發6000元　超商加碼買1送1
「TOYOTA全新跨界跑旅」現身了！　渦輪、油電都有
「千億台灣媳婦」被逮！　警方衝飯店房間抓人
市場雞蛋每斤飆破110元！　蛋商：很難再有80元以下價格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本學生想從事職業排行調查　網看了「第一名」嘆沒夢想

澳小鎮魚群暴斃！上百萬條「魚屍撈不完」　數公里河道飄腐爛惡臭

南韓今起「搭地鐵免戴口罩」！　民眾還是不敢脫：比較怕霧霾

觀光客一窩蜂「衝泰國呼大麻」！　嗨到意識錯亂、昏迷送院成亂象

預告自己被捕後首現身！川普出席摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

夜晚聽見敲門聲！　佛州男一打開門「竟被鱷魚狠咬大腿」

美韓實施大規模聯合登陸作戰訓練　美出動「小型航母」馬金島號

大學生集體淫亂出事了！「多人運動」射出人命　警宣布緊急狀態

「斷根」塞嘴腐爛！26歲男頭身分離慘死樹林　美警：無他殺可能

日本必勝客「這款披薩」灑滿香菜　台網友敲碗：我也要！

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

日本學生想從事職業排行調查　網看了「第一名」嘆沒夢想

澳小鎮魚群暴斃！上百萬條「魚屍撈不完」　數公里河道飄腐爛惡臭

南韓今起「搭地鐵免戴口罩」！　民眾還是不敢脫：比較怕霧霾

觀光客一窩蜂「衝泰國呼大麻」！　嗨到意識錯亂、昏迷送院成亂象

預告自己被捕後首現身！川普出席摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

夜晚聽見敲門聲！　佛州男一打開門「竟被鱷魚狠咬大腿」

美韓實施大規模聯合登陸作戰訓練　美出動「小型航母」馬金島號

大學生集體淫亂出事了！「多人運動」射出人命　警宣布緊急狀態

「斷根」塞嘴腐爛！26歲男頭身分離慘死樹林　美警：無他殺可能

日本必勝客「這款披薩」灑滿香菜　台網友敲碗：我也要！

旅日神卡「隱藏版優惠」限時11天！　一票網友搶到了

酥炸小牛肉為主打特色菜　抹茶山下最美溫泉會館春季午餐「 千元有找」

日本學生想從事職業排行調查　網看了「第一名」嘆沒夢想

民進黨2024高雄整合成功　許智傑：都是為讓台灣更好

澳小鎮魚群暴斃！上百萬條「魚屍撈不完」　數公里河道飄腐爛惡臭

暗酸王世堅？何志偉：我做事不做秀　「一直守著誠信」

偏心爸寵溺3弟弟！他被「吸血20年」卻謝父：才有我這個和樂的家

蛋商公會揚言休市？陳吉仲稱假議題　葉元之揭內幕狠批說謊

國發會：2022年1月為第15次景氣循環高峰　目前進入收縮期

林襄經典賽兩週漲粉10萬　籃籃：有網友拜託我們幫日本加油

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

國際熱門新聞

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

大學生集體淫亂出事了！警宣布緊急狀態

烏軍營長太誠實　惹怒上級被貶辭職

吃冷凍草莓「染A肝」好市多急下架

避免全球動盪！　瑞銀砸近1000億元收購瑞信

夫妻養女兒才知「不是親生」　索賠1.5億

國際刑事法院令逮捕普丁　南非回應了

共同社：中國彈藥被用在俄烏戰場

普丁被發逮捕令　德司法部長：入境就逮

國際刑事法院發逮捕令　普丁活動遭限

26歲男頭身分離慘死　警：無他殺可能

女主播眼睛上吊倒地　急進廣告

更多熱門

相關新聞

夜晚聽見敲門聲　他下秒被鱷魚狠咬大腿

夜晚聽見敲門聲　他下秒被鱷魚狠咬大腿

美國佛羅里達州一名男子和妻子在家看電視時，突然聽到一陣敲門聲，但當他去開門時卻沒看到人，結果腿突然感到一陣劇痛，開燈低頭一看，竟然是一隻長2.7公尺的鱷魚正緊緊咬住他的大腿。

美韓實施大規模聯合登陸作戰訓練

美韓實施大規模聯合登陸作戰訓練

26歲男頭身分離慘死　警：無他殺可能

26歲男頭身分離慘死　警：無他殺可能

邁阿密海灘市緊急狀態　市長宣布宵禁

邁阿密海灘市緊急狀態　市長宣布宵禁

有錢男面試保母　1句話性暗示嚇壞她們

有錢男面試保母　1句話性暗示嚇壞她們

關鍵字：

美國北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

崔咪老公道歉了！

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面