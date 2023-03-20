9年前就想奪取烏克蘭　普丁認了當年狀況：武器沒準備好

▲俄羅斯總統普丁受訪時透露，2014年奪取克里米亞時為何沒有對烏克蘭發動全面戰爭。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯塔斯社（TASS）19日引述普丁接受俄官媒第一電視台專訪內容指出，他原本可能在2014年併吞克里米亞半島時就全面入侵烏克蘭，但礙於當時俄羅斯經濟狀況與缺乏高超音速武器（又稱極音速）才沒有這樣做。普丁還宣稱，原先他曾想用和平的方式解決問題，如今發現受到西方國家欺騙。

據塔斯社報導，普丁受訪時被主持人問到，為何不早點對烏克蘭發動所謂「特別軍事行動」而是時隔8年才於2022年入侵烏克蘭。普丁回答，「事實上，我們必須做很多（準備），比如為了發展陸上部隊。但當時（2014年）沒有高超音速武器，不過現在我們有了！」普丁還說，如今俄羅斯不只有高超音速武器，還有其他現代武器系統，但2014年不具備這些。

▲普丁首次到俄羅斯控制的烏克蘭南部馬力波（Mariupol） 聽取簡報。（圖／路透）

在談到俄羅斯兼併克里米亞9周年時普丁表示，俄羅斯「一直努力以和平方式解決所有問題」，保護克里米亞居民不受納粹侵害是俄國的神聖職責，辯稱莫斯科當時別無選擇。普丁同時指責，所謂的西方夥伴根本無意和平解決問題，「我們現在才發現自己被騙了。」

不過，普丁在訪問中也表示，俄羅斯雖然的確擁有高超音速武器，但實際上沒有使用這些先進武器對付烏克蘭。主持人問普丁若提前在2014年就發動「特別軍事行動」是否值得，普丁則強調，從當年到現在，許多現實已經發生改變，不能這樣做假設。