日女警反鎖更衣室「自轟頭部」亡！　父接暗示訊息已來不及

▲日本一名女警20日上午在警署內自殺身亡。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本福島縣二本松警署20日上午發現一名女警在警署內的女性更衣室倒臥血泊，送醫後確認死亡。死者手上持有配給的槍枝，死前曾經傳訊暗示父親自己要自殺，因此初步排除他殺可能性，警方接下來將進一步調查動機與案情細節。

根據《福島電視》報導，福島縣二本松市二本松警署職員20日上午7時半發現任職於地域課的34歲女性巡查長吉原有理子不見，因此在署內建築物展開搜索，並在7時47分左右，發現吉原有理子頭部受傷流血、倒臥在女性更衣室內。

同事雖立刻將吉原有理子送往醫院搶救，但仍於2小時後宣告死亡。警方表示，吉原有理子的慣用手是左手，被發現時她的左手握有一把手槍，而更衣室被從內部反鎖。該把槍枝疑似就是導致她死亡的手槍，是警署配發的槍枝，經確認的確發射了一顆子彈。

另一方面，二本松警署職員仍在搜索吉原有理子下落時，就接獲她父親消息稱，收到女兒的訊息，但內容包含暗示自殺，擔心出事，因此特地聯絡警方。綜合現場狀況，警方目前初步定調為自殺事件，接下來將持續深入調查原因與背後動機。

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