夜晚聽見敲門聲！　佛州男一打開門「竟被鱷魚狠咬大腿」

▲男子在家門口遭鱷魚攻擊。（示意圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州一名男子和妻子在家看電視時，突然聽到一陣敲門聲，但當他去開門時卻沒看到人，結果腿突然感到一陣劇痛，開燈低頭一看，竟然是一隻長2.7公尺的鱷魚正緊緊咬住他的大腿。

根據《每日郵報》報導，住在佛州戴通納海灘（Daytona Beach）的霍林沃斯（Scot Hollingsworth）4日和妻子在家中看電視時，突然聽到一陣敲門聲，他起身去查看，結果開門卻沒看到任何人，但感覺到有東西猛烈咬住他的大腿，當時他甚至來不及把屋外的燈打開。

當霍林沃斯低頭一看，居然是一隻長達9英尺（約2.74公尺）的短吻鱷，「我人都還沒完全走出去，腿就被咬住了，然後開始劇烈顫抖，事情發生得太快，我感到非常的震驚，我想我讓鱷魚嚇一跳的程度，就像牠讓我大吃一驚一樣。」

所幸霍林沃斯送醫後僅有輕微皮肉傷，治療後並無大礙，但這隻短吻鱷後來被魚類野生生物保護委員會（FWC）進行了安樂死，原因是牠大小超過4英尺，被視為對人類、寵物或財產構成威脅。

FWC指出，佛州約有130萬隻短吻鱷棲息，去年約有20隻被安樂死；霍林沃斯說，他常常在自家後院看到短吻鱷，自己也都會和牠們保持距離，這也是第一次和牠們近距離接觸。