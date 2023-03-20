五角大廈研究： 飛行員「癌症發病率」比常人高24％

▲美國國防部最新調查發現，軍隊飛行機組人員和地勤人員的癌症發病率較高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部最新調查發現，軍隊飛行機組人員和地勤人員的癌症發病率較高，尤其空勤人員各類癌症的發病率比一般人高出24％。

根據《美聯社》報導，五角大廈針對1992年至2017年間在執飛軍機或進行地勤任務的90萬名服役人員進行為期1年的研究。結果發現空中機組人員患黑色素瘤的機率比常人高出87％，甲狀腺癌的機率高出39％；男性罹患前列腺癌的機率高出16％，女性罹患乳腺癌的機率也高出16％，總體來說，機組人員各類癌症的發病率比一般人高出24％。

此外，地勤人員罹患腦癌和神經系統癌症的機率比常人高出19％，罹患甲狀腺癌的機率高出15％，罹患腎臟癌的機率高出9％，而女性罹患乳腺癌的機率高出7％，總體來說，地勤人員各類癌症的發病率比一般人高出3％。

美國國會在2021年的國防法案中，要求五角大廈進行此研究，這也是截至目前為止規模最大、最全面的研究之一；由於發現了更高的發病率，因此國防部必須進行更大規模的審查，以了解空勤與地勤人員的生病原因。

五角大廈對此表示，研究結果並不意味空勤與地勤人員是因為在此單位服役才會導致癌症，因為有更多潛在因素無法進行控制，例如家族史、吸菸或飲酒。