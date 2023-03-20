峇里島喊停發落地簽　點名俄烏遊客非法工作、行為不檢

▲印尼峇里島新冠疫情旅遊鬆綁後，湧入遊客。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著俄烏戰爭持續開打，印尼度假勝地峇里島吸引了許多尋求逃離戰火的俄羅斯與烏克蘭人。然而部分旅客行為不檢、逾期居留或是非法工作，引發當地人不滿，地方政府也喊話，要求中央政府停發俄烏旅客落地簽證。

綜合CNN、半島電視台報導，早在戰爭之前，俄羅斯旅客就喜歡到峇里島，依據印尼政府官方數據，在新冠疫情解封重啟觀光旅遊以來，峇里島2022年就吸引5.8萬名俄羅斯旅客，2023年1月又湧入2萬2500人，讓俄羅斯成為峇里島第二大旅客群體。不只如此，另有7000多名烏克蘭人在2022年來到此地，2023年1月又來了2500人。

這讓峇里島大感吃不消，當局甚至要求政府結束對俄羅斯與烏克蘭的落地簽政策，理由是這些人涉及一連串不當行為事件、簽證過期、非法工作，包括從事美髮業、當導遊、計程車司機、保母甚至是性工作者等。當地人感到憤怒，認為外地人搶走他們的飯碗。

峇里島省長科斯克（I Wayan Koster）直言，許多人來此並非為了休閒度假，而是為了尋求其他東西，包括工作。

然而這讓許多烏克蘭人感到不開心，強調這些事件大多是俄羅斯人做的。庫塔（Kuta）地方員警透露，當收到外籍人士行為不檢通報時，大多都是俄羅斯人，「外國人來到峇里島，但表現出來的樣子彷彿凌駕於法律之上，這種狀況一直都有，必須停止」。