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論文「別用AI作弊」竟是ChatGPT作品　還登上教育專業期刊

論文「別用AI作弊」竟是ChatGPT作品　還登上教育專業期刊

▲由ChatGPT所完成的論文經過4名學者審查通過。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期在網路上最為爆紅的話題就是以ChatGPT為首的各式AI工具，甚至有不少學校發公告宣布校內將禁用ChatGPT，也有教育專業期刊上出現描述AI工具會導致學術誠信與抄襲的問題。沒想到，這篇論文其實就是由ChatGPT所完成，而且論文還經過4名學者審查通過，完全沒有任何問題，全都符合標準。

根據《Mint》報導指出，這篇論文名稱為「聊天與作弊：ChatGPT 時代的學術誠信保障」（Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT）。作者是英國普利茅斯聖馬可和聖約翰大學（Plymouth Marjon University）教授康頓（Debby Cotton），康頓表示，此舉只是想向大眾展示「ChatGPT文字水平相當高」，並認為AI發展技術十分快速，一般大學院校很難超越，未來有可能成為一場「軍備競賽」。

除了康納與2名共同作者外，其實就連刊登論文的教育專業期刊「國際教育與教學創新」（Innovations in Education and Teaching International）雜誌的編輯也曉得此事。但十分特別的是，審查過這篇論文的4名學者認為，這篇論文是真的由這3名學者所完成的。

根據《almayadeen》報導指出，許多大學多年來都在與代筆論文相對抗，而在ChatGPT問世之後，引發許多學校恐慌，不少學校都在第一時間禁止使用ChatGPT，甚至還頒布許多檢測指南給老師，要老師透過指南來檢測學生是否有使用ChatGPT。而康頓的論文能通過學者審查並登上教育期刊，顯然是變相證明，目前學界並不具備完全辨別ChatGPT作品的能力。

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