論文「別用AI作弊」竟是ChatGPT作品　還登上教育專業期刊

近期在網路上最為爆紅的話題就是以ChatGPT為首的各式AI工具,甚至有不少學校發公告宣布校內將禁用ChatGPT,也有教育專業期刊上出現描述AI工具會導致學術誠信與抄襲的問題。沒想到,這篇論文其實就是由ChatGPT所完成,而且論文還經過4名學者審查通過,完全沒有任何問題,全都符合標準。

根據《Mint》報導指出,這篇論文名稱為「聊天與作弊:ChatGPT 時代的學術誠信保障」(Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT)。作者是英國普利茅斯聖馬可和聖約翰大學(Plymouth Marjon University)教授康頓(Debby Cotton),康頓表示,此舉只是想向大眾展示「ChatGPT文字水平相當高」,並認為AI發展技術十分快速,一般大學院校很難超越,未來有可能成為一場「軍備競賽」。

除了康納與2名共同作者外,其實就連刊登論文的教育專業期刊「國際教育與教學創新」(Innovations in Education and Teaching International)雜誌的編輯也曉得此事。但十分特別的是,審查過這篇論文的4名學者認為,這篇論文是真的由這3名學者所完成的。

根據《almayadeen》報導指出,許多大學多年來都在與代筆論文相對抗,而在ChatGPT問世之後,引發許多學校恐慌,不少學校都在第一時間禁止使用ChatGPT,甚至還頒布許多檢測指南給老師,要老師透過指南來檢測學生是否有使用ChatGPT。而康頓的論文能通過學者審查並登上教育期刊,顯然是變相證明,目前學界並不具備完全辨別ChatGPT作品的能力。

