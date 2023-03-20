日韓破冰有代價！傳岸田要求尹錫悅：南韓應開放進口「福島食品」

▲尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，兩人喝著生啤酒與燒酒。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅16、17日造訪日本東京，受到日本首相岸田文雄「熱情款待」，兩人甚至在洋食館煉瓦亭吃蛋包飯續攤。不過，日本當地媒體卻爆出，其實尹錫悅在會談時被岸田文雄刁難，不僅被要求履行2015年簽署的慰安婦協議、談及獨島領土主權問題，甚至還被要求，南韓應開放福島8縣漁產品。

根據日媒《產經新聞》今（20）日報導，尹錫悅16日在首相官邸與岸田文雄進行日韓元首會談時，就被對方要求南韓應該履行日韓慰安婦協議，安倍晉三擔任日本首相時曾與南韓（朴槿惠政府）於2015年簽定該協議，當時負責牽線的外務相為岸田文雄，而岸田2021年10月就任首相後，便持續主張南韓應該繼續履行形式化的慰安婦協議。

同時，岸田文雄也在會議上要求尹錫悅，南韓應該重新放進口福島縣周遭共8縣的農漁產品。據悉，自從日本2011年爆發311大地震後，南韓政府便全面禁止進口來自福島縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、岩手縣、栃木縣、千葉縣、青森縣的所有種類的漁產品；至於在農作物上，則禁止進口福島縣產稻米和菇類，以及來自14個縣、共27個品項的農作物。

▲據傳岸田要求尹錫悅讓南韓重新開放進口福島8縣漁產品。（圖／達志影像／newscom）

另外，岸田文雄還在會議上向尹錫悅提及，2018年爆發的「日韓雷達鎖定爭議」；對此尹錫悅則回應，這是因為韓日兩國間信賴不足所造生的問題。據悉，2018年12月20日，南韓廣開土大王驅逐艦在東海（日本海）上針對遇難的北韓漁船進行搜索，卻反而遭到日本海上自衛隊P-1巡邏機低空飛行威脅，因此便以雷達多次瞄準，事發現場在日本專屬經濟海域內。

而先前日媒《共同社》也在報導引述日本政府關係人士說法，指出岸田文雄曾在會議上向尹錫悅提到獨島（南韓實際管轄，日本稱竹島）領土主權爭議。

根據《韓聯社》，針對上述由日媒傳出的相關爭議，南韓總統辦公室選擇「不解釋」，不承認、也不否認，表示無法公開兩位元首在會談時的具體對話內容。

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