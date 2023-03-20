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北韓模擬「空中引爆」戰術核武！金正恩攜愛女視察　神秘人士曝光

▲▼金正恩帶著二女兒金主愛視察核武打擊模擬綜合訓練。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩帶著二女兒金主愛視察核武打擊模擬綜合訓練。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

針對美國與南韓實施大規模聯合軍演「自由之盾」（FS），北韓（朝鮮）近日頻繁試射導彈抗議，尋求「以核制核」。昨（19）日上午，北韓又試射戰術彈道飛彈，成功擊中800公里外、800公尺高的目標。北韓官媒證實，此為18、19日實施的模擬核武打擊導彈訓練，檢驗核彈頭爆炸操控裝置與引爆裝置。對此，南韓國防部反駁北韓的說法。

南韓聯合參謀本部指出，北韓19日上午11時5分（台灣時間上午10時5分）從平安北道鐵山郡東倉里發射一枚疑似被稱為「北韓版伊斯坎德爾」的戰術短程導彈KN-23，導彈飛行800公里後墜落在東海（日本海）。

對此，北韓官媒《朝中社》則透露，該枚飛彈攜載實驗用性質的模擬核彈頭，成功抵達當初設定800公里射程外的朝鮮東海（日本海）目標上空，並精準在海平面800公尺的空中引爆，再度檢驗核彈頭內的爆炸操控裝置與引爆裝置。

▲▼北韓19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

根據北韓《朝中社》，為了實質強化戰爭遏制力與核武反擊能力，北韓動員相關部隊於18、19日進行綜合戰術訓練，熟悉戰術核武攻擊任務等程序，兩天的訓練分為兩個部份，18日的訓練用於檢視戰術核武的指揮與管控運用系統。

至於19日則為戰術核武模擬彈頭彈道飛彈試射訓練，也就是說19日上午試射的戰術彈道飛彈KN-23，便透過飛彈攜載模擬核彈頭，檢視其核武爆炸操控裝置與引爆裝置。

其中，18、19日皆由最高領導人金正恩帶著寶貝二女兒金主愛親自出席視察、督導試射訓練過程。金正恩表示，「光是憑著我國（北韓）持有核武的這項事實，並不能擔保遏制戰爭發生。因此，必須完備實際能攻擊敵方的手段，以及無論何時迅速攻擊、且能讓敵方懼怕的核武攻擊戰略態勢，才能肩負遏制戰爭發生的重大戰略使命。」

金正恩視察時在談話中強調，如今敵方（指美國與南韓）日漸加重反共和國（北韓）的侵略威脅作戰能力，因此提升北韓核武戰爭遏制能力的需求也變得更加迫切。

同時，金正恩也提到核武戰力建設的重要方向與進行核武戰爭準備的戰略性課題。南韓《韓聯社》分析，這可能暗示著北韓即將進行第7次核試、或是洲際彈道飛彈（ICBM）以正常角度（30至45度）發射。

▲▼金正恩周圍站著一名臉部被官媒特別以馬賽克處理的軍官，其身份成謎。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩周圍站著一名臉部被官媒特別以馬賽克處理的軍官，其身份成謎。（圖／翻攝自朝中社）

另外，北韓《朝中社》公開金正恩帶著愛女金主愛視察導彈試射的畫面，不過相片中卻可以明確看到金正恩身旁一名戴著黑色太陽眼鏡的官員，其臉龐被打上馬賽克，就連南韓統一部也表示目前難以辨識其身份。

不過南韓《韓聯社》分析，該名官員很可能是指揮戰術核武運用部隊的聯合部隊長、或是尚未公開的導彈總局長；南韓北韓大學院校長梁茂進則推測，他有可能是核武部隊的指揮官或核心高層、也可能是金主愛的保鑣，甚至也有可能是北韓為了避免讓他被國際制裁，才特別掩飾其身份。

南韓《韓聯社》指出，北韓對於南韓的核武威脅愈來愈明顯，從可能在戰爭中使用戰術核武，直接進展到實際決定使用核武時的情況。通常戰術核武的爆炸高度可依據攻擊目標的不同，低則數百公尺、高則數十公里，而若北韓在依照其主張的高度800公尺引爆爆炸威力5至7千噸級的戰術核武，則可對地上目標造成相當程度的打擊。

若北韓提高核彈引爆高度，雖然能降低對人類的殺傷效果，但其核爆電磁脈衝（EMP）能嚴重摧毀敵方設備、甚至是敵方的指揮系統。

針對北韓一連串的核武與導彈威脅，南韓國防部次長申範澈（신범철）今（20）日在SBS電台廣播節目上指出，北韓所提出的「射程800公里」，很明顯是針對南韓的戰術核武攻擊，雖然北韓聲稱已完整具備核武攻擊態勢是誇張的說法，不過可能已發展至幾乎能實戰部署的階段，因此南韓務必保持警戒，尋求能遏制北韓使用核武的辦法，例如美軍動員戰略轟炸機B-1B。

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