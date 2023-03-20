金溥聰籲徵召「最強母雞」侯友宜！　要朱立倫快拿出積極行動

▲前國民黨秘書長金溥聰。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國安會秘書長金溥聰今（20）日接受媒體專訪，金直言，客觀上「最強母雞就是侯友宜」，應該予以徵召，並批朱態度曖昧不明，沒有做到尋找最強母雞的職責，反讓民間存有「反侯」爭議。金並認為，侯「只能被動、不能主動」，一旦侯主動，民進黨就樂歪了！當民進黨賴清德已經定於一尊，國民黨已無時間蹉跎，呼籲盡快徵召。

金溥聰今天上《Pop撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，被問及國民黨2024總統人選，金表示黨內對侯友宜、郭台銘都有雜音，「郭台銘連黨員都不是，就先不用討論」。至於侯友宜，金則直言，客觀上「最強母雞就是侯友宜」，並反問，務實來看現在國民黨還有比侯友宜更好的候選人嗎？金強調，就算一直拖，也還是找不到更好的人選。

金溥聰表示，國民黨提名作業有分協調、初選、徵召等方式，當中徵召是為了勝選而不得不為。他解釋，侯友宜「不宜主動」，要贏的話，要設法讓侯不受傷，要讓侯更強，而非更弱。金強調，侯「只能被動、不能主動」，一旦侯主動，民進黨就樂歪了！金因此喊話朱立倫，想要勝選就要展現胸襟、打開心胸，拿出積極的行動，但卻爆出選策會風波。

金溥聰強調，「存在才是力量」是關鍵，徵召侯友宜才是最好的一條路。但金也直言，要下架民進黨的關鍵在於朱立倫，可就是因為朱的態度曖昧不明，沒有做到尋找最強母雞的職責，所以民間才有「反侯」爭議，並質疑朱到底是要幫最強母雞鋪路？還是讓最強母雞受傷？當民進黨賴清德已經定於一尊，國民黨哪還有時間蹉跎？