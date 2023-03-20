有錢男面試保母「變態1句話」嚇壞她　釣出苦主：當老婆面抓我屁股

▲女子應徵保母卻被騷擾。（示意圖／CFP，非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約一名已婚有錢男子徵聘保母，開價每小時20美元（約新台幣617元）來照顧1歲女兒，但遭踢爆在面試期間，涉嫌騷擾來應徵的年輕女性，發表性暗示言論，外傳至少5名女子受害，還有人說男子伸手抓她的屁股，且當時老婆就在旁邊。不過相關消息遭這名男子否認。

綜合紐約郵報等報導，43歲男子庫柏曼（Jason Kuperman）已婚，與妻子莎拉（Sara）育有一名1歲女兒，對外徵求照顧孩子的保母。但來自泰國的28歲女子達萬（Dawan，化名）宣稱，當庫柏曼在面試期間單獨帶她參觀住家時，卻脫口提問「喜歡口交嗎？有這樣做過嗎？」

達萬當時並沒有回答這個問題，但庫柏曼又問了一次，她當場拒絕也感到驚嚇，並開始用手機偷偷錄音。面試結束離開之前，她詢問庫柏曼剛剛為何提出如此不恰當的問題，庫柏曼說，「這就像打掃衣櫥、洗衣服一樣，妳不用做，我只是問問而已，妳不用做這個。」

達萬感到害怕也覺得被侵犯，最終報警處理。紐約警察局事後證實接獲投訴，內容為一名女子在庫柏曼住處面試時被要求發生性關係；依據紀錄，此住址並沒有其他男性居住。

相關消息曝光後，多名女子也說遇到類似狀況。一名22歲女子透露，她曾在夏天為庫柏曼一家工作約1個月，但庫柏曼卻發表不恰當言論，包括「妳太辣了，不適合做保母」，甚至在老婆面前伸手抓她的屁股，讓她嚇得在隔天立刻辭職，但庫柏曼卻一直還想要跟她連絡。

不過庫柏曼事後發聲明全盤否認，稱這些女子的指控都是假的。妻子莎拉表示，這些指控是錯誤的，庫柏曼是一名鍾情的丈夫與了不起的父親。