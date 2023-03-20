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12歲IQ162！英天才女童「智商超越愛因斯坦」　創紀錄入選門薩

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國12歲女孩安維塔（Anwita Patil）從小聰明才智過人，甚至能解開數學博士媽媽答不出的題目，IQ一測竟高達162，超越物理學家愛因斯坦，成為世界頂級高智商組織門薩（MENSA）會員。

根據《每日郵報》，現年12歲的安維塔．巴蒂爾來自大曼徹斯特城鎮塞爾（Sale），目前就讀威辛頓女子學校（Withington Girls' School），門薩智商測驗結果高達162分，創下同齡最高紀錄，甚至超越許多知名科學家。

安維塔的父母接受《曼徹斯特晚報》訪問表示，他們對女兒在成長過程中展現的天賦與智力感到驚訝。擁有數學博士學位的母親安努（Anu）提到，「我們曾經一起做數學測驗，有時候我答不出來，安維塔卻可以。她思考的方式完全不同，而這是學校沒有教的。」

門薩是全球最大、歷史最悠久的高智商組織，僅開放智商排名世界前2%的菁英加入。安維塔11歲時二度參加測驗，分析語言能力、水平思考及視覺、空間感知能力，高分取得入會資格。

擔任英國國民保健署（NHS）顧問的父親杰伊（Jay）和安努對於女兒入選並不意外，卻也沒料到她會一舉創下最高分。杰伊提到，女兒熱衷於數學在各種學科中的實際應用，無論是科學、工程或電腦科學領域，也希望長大後能運用自身技能和經驗，幫助應對社會挑戰。

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