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引擎街頭外露！她SUV撞爛「只剩一半」還在開　澳洲女駕駛下場曝

▲▼澳洲女子將事故車開上路，誇張畫面連警察也看傻。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Police）

▲澳洲女子將事故車開上路，誇張畫面連警察也看傻。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Police，下同）

記者張寧倢／綜合報導

車頭掉了還在開！澳洲墨爾本附近一名女子駕駛的事故車不只前保險桿掉落，引擎蓋甚至完全消失，也沒有前後擋風玻璃，讓澳洲媒體形容，她就像開著一輛不見了一大半的車，最後直接在路上被警方攔查開罰。

根據「澳洲新聞網」（news.com.au）報導，澳洲布萊頓（Brighton）一名41歲女駕駛11日下午3時30分左右在墨爾本西郊被巡邏員警攔下，因為她開的2022現代Palisade SUV休旅車「只剩一半」，車頭幾乎消失，讓警察非常困惑。

▲▼澳洲女子將事故車開上路，誇張畫面連警察也看傻。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Police）

維多利亞州警方在臉書PO出誇張照片，這輛車引擎水箱全部外露，根本沒有車殼和引擎蓋保護，前保險桿早就掉落，後保桿也有破損變形。不僅如此，連前後擋風玻璃都碎光光。文章提到，巡邏員警看到這輛車開過去時，簡直不敢相信自己的眼睛。

警方已於15日對女子開出車輛缺陷通知（defect notice），在修好之前不得繼續駕駛，另外還依違反重大缺陷通知仍繼續駕駛車輛，開罰她740澳幣（約新台幣1.5萬元）交通罰單，再扣交通違規分數3分。

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