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普丁歡迎中國助終戰烏克蘭　讚俄中關係在「歷史最高點」

▲北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲普丁將迎接來訪的習近平。（圖／路透）

文／中央社莫斯科19日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天對於中國願意在終結烏克蘭衝突議題上扮演「建設性角色」表示歡迎，並表示俄中關係正處在史上「最高點」。

法新社報導，北京試圖以和平使者來自我定位，中國國家主席習近平明天訪問俄羅斯，希望讓此一衝突取得突破。

克里姆林宮於習近平到訪前夕公布普丁（Vladimir Putin）為一份中國報紙撰文，內容提到，莫斯科和北京關係的質量「高於冷戰時期的政治和軍事和諧」。

普丁表示，他對於與習近平會談「高度期待」。他說：「我們毫不懷疑，那將會為整體雙邊合作注入新的強大動能。」

他對於「中國願意扮演建設性角色，解決」持續一年之久的烏克蘭衝突表示讚許，並對北京在烏克蘭議題上的「平衡」立場，以及北京對這場衝突背景和「真實原因」的理解表示感謝。

他在文中保證說，「俄羅斯對於透過政治－外交途徑解決烏克蘭衝突態度開放」。

不過，普丁堅持基輔必須承認「地緣政治新現實」，也就是俄羅斯去年兼併烏克蘭4個地區，以及2014年兼併克里米亞（Crimea）。

他寫道：「不幸的是，對俄羅斯的最後通牒顯示，（寫的人）遠離這些現實而且沒有興趣尋求解決之道。」

中國外交部發言人汪文斌17日表示，北京將「為勸和促談發揮建設性作用」。

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