疫情起源新發現與「牠」有關！分享又下架　WHO促中數據透明化

▲疫情於2020年首次爆發，華南海鮮市場是重要的線索之一。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國科學家今年稍早曾上傳關鍵的COVID-19病毒基因序列，在追蹤疫情起源的國際資料庫上分享，但很快又限制存取資料。對此，世界衛生組織（WHO）顧問呼籲中國，應將所有獲取有關疫情起源的資料公開分享。

路透社報導，WHO「新病原起源科學諮詢小組」（SAGO）18日發出聲明，中國科學家在今年初曾短暫將資料上架到全球共享流感數據倡議組織（GISAID）數據庫，讓他國研究者能讀取關於疫情起源的資料，包括新的COVID-19基因序列，以及2020年在武漢華南海鮮市場取得活體動物樣本的額外基因數據組。

WHO指出，基因序列指向華南海鮮市場內販售的活體「貉」，而且也可能感染了冠狀病毒，提供了一條新的人畜共通感染鏈線索。

聲明指出，中國疾病控制及預防中心（CDC）隨後限制了對數據研究的訪問，「顯然是為了進一步的數據更新」。WHO就此事與中國同僚進行討論，中方解釋新數據是要用於2022年研究的預印本，中國CDC計畫將論文重新提交給《自然》科學期刊。

WHO則認為，雖然這類資訊還沒有得到結論，但代表對疫情起源研究提供了一個新的線索，因此應該立刻設為公開。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日表示，這些數據對於疫情起源並未提供一個決定性的答案，但每一個數據對於世人接近答案都很重要，「這些數據原本可以，也早該在3年前就分享出來。」

譚德塞表示，「我們持續敦促中國透明化分享數據，並且進行必要的研究與分享成果。」