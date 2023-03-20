　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情起源新發現與「牠」有關！分享又下架　WHO促中數據透明化

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

▲疫情於2020年首次爆發，華南海鮮市場是重要的線索之一。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國科學家今年稍早曾上傳關鍵的COVID-19病毒基因序列，在追蹤疫情起源的國際資料庫上分享，但很快又限制存取資料。對此，世界衛生組織（WHO）顧問呼籲中國，應將所有獲取有關疫情起源的資料公開分享。

路透社報導，WHO「新病原起源科學諮詢小組」（SAGO）18日發出聲明，中國科學家在今年初曾短暫將資料上架到全球共享流感數據倡議組織（GISAID）數據庫，讓他國研究者能讀取關於疫情起源的資料，包括新的COVID-19基因序列，以及2020年在武漢華南海鮮市場取得活體動物樣本的額外基因數據組。

WHO指出，基因序列指向華南海鮮市場內販售的活體「貉」，而且也可能感染了冠狀病毒，提供了一條新的人畜共通感染鏈線索。

聲明指出，中國疾病控制及預防中心（CDC）隨後限制了對數據研究的訪問，「顯然是為了進一步的數據更新」。WHO就此事與中國同僚進行討論，中方解釋新數據是要用於2022年研究的預印本，中國CDC計畫將論文重新提交給《自然》科學期刊。

WHO則認為，雖然這類資訊還沒有得到結論，但代表對疫情起源研究提供了一個新的線索，因此應該立刻設為公開。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日表示，這些數據對於疫情起源並未提供一個決定性的答案，但每一個數據對於世人接近答案都很重要，「這些數據原本可以，也早該在3年前就分享出來。」

譚德塞表示，「我們持續敦促中國透明化分享數據，並且進行必要的研究與分享成果。」

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「你在我裡面舒服嗎」　綠大老姪女鹹濕對話曝光
「全台有雨」時間曝　中南部連下3天
董座墜機亡！他接手2個月掏空7千萬　超慘結局曝光
台灣女將逆轉中國奪冠！　林湘緹首獲超級賽單打冠軍
快訊／瑞芳台2線「大車自撞山壁」…電纜掉一地！雙向交通中斷
「很久沒那麼被人看衰小」 ！悍創總監發文又刪被嗆　長文引熱議
蘋果超狂新專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」保護螢幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓第一千金又來了！　金正恩與愛女同框觀看核演習

普丁歡迎中國助終戰烏克蘭　讚俄中關係在「歷史最高點」

核演習劍指美韓！　金正恩喊：準備好隨時展開核攻擊

疫情起源新發現與「牠」有關！分享又下架　WHO促中數據透明化

武裝組織連夜入村殺人！　民主剛果至少22死

避免全球動盪！　瑞銀出手「砸近1000億元」收購瑞信

開戰後首次！普丁突訪馬力波　烏克蘭斥：罪犯總會回犯罪現場

厄瓜多6.8強震　增至15人罹難

普丁被發國際逮捕令　德國司法部長：一入境就逮捕

習近平訪俄前夕　共同社：美國證實「中國彈藥」被用在俄烏戰場

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

北韓第一千金又來了！　金正恩與愛女同框觀看核演習

普丁歡迎中國助終戰烏克蘭　讚俄中關係在「歷史最高點」

核演習劍指美韓！　金正恩喊：準備好隨時展開核攻擊

疫情起源新發現與「牠」有關！分享又下架　WHO促中數據透明化

武裝組織連夜入村殺人！　民主剛果至少22死

避免全球動盪！　瑞銀出手「砸近1000億元」收購瑞信

開戰後首次！普丁突訪馬力波　烏克蘭斥：罪犯總會回犯罪現場

厄瓜多6.8強震　增至15人罹難

普丁被發國際逮捕令　德國司法部長：一入境就逮捕

習近平訪俄前夕　共同社：美國證實「中國彈藥」被用在俄烏戰場

德斯潘耶連18場上壘超越坎諾紀錄　但古巴投手被打爆了

佐佐木朗希四強賽先發　美媒：掀起大聯盟球團爭奪戰

莫蘭特「亮槍事件」結束禁賽！　明戰獨行俠卻因身體恢復不能打

BLACKPINK開唱爆「特權跟風亂象」　她揭內幕：在台灣當粉絲很可憐

北韓第一千金又來了！　金正恩與愛女同框觀看核演習

葡萄一串35萬元瞬掃光　「隱藏版中霸天」超市抓準在地人胃口

發亮的不是金子！跟在地人挖掘九份「黃金故事」　紅燈籠祭只到3／26

丁國琳高齡母辭世享耆壽96歲　消失1年悲曝噩耗「媽媽走得很安詳」

馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

麥當勞31年前炸彈案！台女星24歲男友「賭命拆彈當場亡」　驚悚現場曝

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

國際熱門新聞

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

吃冷凍草莓「染A肝」好市多急下架

避免全球動盪！　瑞銀砸近1000億元收購瑞信

國際刑事法院令逮捕普丁　南非回應了

共同社：中國彈藥被用在俄烏戰場

夫妻養女兒才知「不是親生」　索賠1.5億

普丁被發逮捕令　德司法部長：入境就逮

烏軍營長太誠實　惹怒上級被貶辭職

國際刑事法院發逮捕令　普丁活動遭限

開戰後首次！普丁突訪馬力波　烏克蘭酸爆

武裝組織連夜入村殺人！　民主剛果至少22死

澳洲男「同號碼買2張」中頭獎　抱回4100萬

更多熱門

相關新聞

謝佩芬：全世界共同利益　和平靠實力

謝佩芬：全世界共同利益　和平靠實力

民進黨國際部主任謝佩芬19日上午出席前副總統呂秀蓮發起的「北區民間國是會議」活動，她發言表示，誠如民進黨主席賴清德所說，和平是全世界無可取代的共同利益，但國民黨所說的和平是一紙協議，民進黨政府主張維護台海和平穩定的現狀，身處複雜的國際局勢中，民進黨相信「和平靠實力」，這才是追求真正的和平。

危險！印中邊境軍事部署太靠近

危險！印中邊境軍事部署太靠近

李正皓再批陳玉珍！　狠酸：沒看過當「中國同路人」這麼高調的

李正皓再批陳玉珍！　狠酸：沒看過當「中國同路人」這麼高調的

呂秀蓮：凝聚台灣共識　廢止九二共識

呂秀蓮：凝聚台灣共識　廢止九二共識

陸通報：患者同時感染2種新亞型毒株

陸通報：患者同時感染2種新亞型毒株

關鍵字：

WHO中國covid-19新冠病毒華南海鮮市場

讀者迴響

熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

後車牌黏2塊凸面鏡！內行揭真實用途

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

看完BLACKPINK...北上遇「10車連環撞」　2hrs卡死國道一號

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

iPhone 15 Pro Max新渲染圖曝光　爆邊框1.55mm「史上最窄」

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面