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習近平訪俄前夕　共同社：美國證實「中國彈藥」被用在俄烏戰場

▲▼習普會。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平訪問俄羅斯前夕，美國證實中國彈藥被用在俄烏戰場。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯前夕，美國有官員證實「俄羅斯在烏俄戰爭中，使用中國彈藥」，並強調一旦查出彈藥是由北京政府提供的，華府對此將展開一系列（制裁）行動。

根據日本共同社報導，美國在烏俄戰場上發現，疑似有大量中國彈藥被使用，並懷疑彈藥是由俄國軍隊發射的。美國政府分析了彈藥及其他因素後，確定有部分彈藥是中國生產的，但並未透露彈藥的具體型號。

報導引述華府一位官員說法，華府已向一些合作夥伴（盟國）通報了這項消息，並正在追查彈藥源頭及蒐集相關證據，一旦確定是彈藥是由北京政府提供的，華府將展開一系列（制裁）行動。

這位美國官員表示，中國在俄烏戰爭的議題上一直試圖維持「中立主張」，也否認有提供武器彈藥，不過根據華府擁有的情報顯示，北京高層正在考慮提供俄羅斯武器和彈藥，美國對此一直保持警惕並密切追查中。

美國總統拜登日前與習近平的一次通話中，曾嚴厲警告一旦中國以任何方式支援俄羅斯的入侵行為，將會產生相當嚴重的後果。如今俄烏戰爭邁入第二年，傳出在戰場上發現中國彈藥，恐進一步激化美中的緊張關係。

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