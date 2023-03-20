哪家會員權益這麼好康？超完美攻略小編雅憶通通報乎你知

▲遠傳推出全新會員五大權益，小編雅憶開箱報你知。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

人手一機的時代，App服務越來越多元，遠傳最近宣布推出「全新五大權益」，新福利不僅限於自家電信產品，還包括食、衣、住、行、育樂等多種領域，身為資深會員的小編雅憶大方請同事們一起吃吃喝喝，滿桌星巴克、肯德基蛋撻、Pizza、珍煮丹，不是男粉絲送的，全都是用遠傳會員優惠換來的，全新會員五大權益包括各種餐廳、旅遊優惠回饋、折扣市集等多項好康，每個月都有不同的優惠品項，讓會員們能夠換換口味，就讓小編雅憶開箱報你知。

▲「遠傳心生活」App可以查到自己的會員等級，會員權益分為1~4星會員、VIP、璀璨VIP等六種等級。

無論你是不是遠傳電信用戶，只要下載登入「遠傳心生活」App就是遠傳會員，不管是一般會員、VIP會員都能享有超多好康，還可以期待每個月有什麼新優惠，只要打開「遠傳心生活」App就可以在左上方看到自己的會員等級，接著下方的全新會員五大權益中點選【會員專屬禮遇】就可以看到自己的星等和權益優惠內容，會員權益分為1~4星會員、VIP、璀璨VIP等六種等級，等級越高可以享有的優惠就越多，接下來就能開始享受會員好康了！

▲好康一「會員專屬禮遇」，VIP以上精選商品1折兌換好康。

首先是「會員專屬禮遇」，VIP以上精選商品1折兌換的好康，讓小編雅憶直呼「這會不會太好康？VIP會員竟然只要一折，當然手刀兌換起來」，例如用20f（遠傳幣）兌換星巴克那堤蛋糕組合、1f（遠傳幣）兌換肯德基百事可樂買1送1，讓遠傳請你喝下午茶！

▲好康二「折扣市集」吃喝玩樂好康大集合，3月訂購珍煮丹並完成登錄還可回饋3%無上限。

再來是「折扣市集」，裡面就是大家最愛的吃喝玩樂好康大集合，現在3月全會員只要透過「遠傳心生活」訂購珍煮丹並完成登錄還可回饋3%無上限，小編雅憶開心用優惠請同事一起享用說「還不喝爆！買越多賺越多回饋」，而且必勝客、肯德基也有專屬套餐優惠，除了每天都要來一杯的飲料，並且有饗食天堂等餐廳折扣、Klook旅遊優惠回饋，每個月都可以換換口味，好用優惠讓小編雅憶非常滿意說「遠傳對會員們也太用心了，下個月我要來規劃一下去哪裡玩了」！

▲好康三「遠傳幣好康」，獲得的遠傳幣可折抵電信費，還可在遠傳門市、friDay購物、「遠傳心生活」App使用。

不只如此，還有「遠傳幣好康」、「超級門票」等2大好康，先來介紹一下什麼是「遠傳幣」，「遠傳幣」大於、等於1元，除了在「遠傳心生活」App簽到能夠獲得「遠傳幣」之外，使用遠傳friDay聯名卡還可以快速累幣，最高享有電信5％回饋，一般消費享有2%回饋無上限，獲得的「遠傳幣」超好用，會員可以透過「遠傳幣」在「遠傳心生活」App上兌換商品或在「遠傳friDay購物」當現金折抵，甚至還可以用來折抵遠傳電信帳單，或是在遠傳門市消費折抵商品，此外，「超級門票」好康每月有不同合作方案，這次小編雅憶就是用「遠傳幣」買到玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會門票優惠！

▲好康四「超級門票」每月有不同合作方案。

了解完前四種遠傳會員權益後，遠傳還特別針對「遠傳電信用戶」提供特別「電信心級服務」，凡是遠傳會員都享有申辦「遠傳守護網免費3個月」，小編雅憶說明「因為現在網路詐騙猖獗真的太可怕了，遠傳守護網-防駭心守護從網路端幫你阻擋風險網站、偵測病毒、阻擋不明檔案下載，遠離惱人的病毒或不明廣告煩惱！還有還有~ 如果爸媽擔心孩子因好奇看到暴力或情色網站，甚至被騙上當，遠傳守護網-兒少心守護，可設定10大兒童不宜網站，提供孩子乾淨的用網環境；若擔心孩子該睡覺、讀書了還是在上網，也可設定有效彈性的上網時間，讓爸媽可以更放心孩子暢遊網路世界，真的非常實用」。

▲好康五「電信心級服務」，凡是遠傳會員都享有「遠傳守護網免費3個月」。

大家有沒有覺得遠傳會員權益也太豐富了吧！不管是遠傳一般會員、或者VIP會員，都能享有超多好康，生活的吃喝玩樂都幫你照顧到了，還可以期待每個月有什麼新優惠、給你的權益就是不一樣！遠傳會員們，快打開你的心生活APP查詢你的星等和權益內容，別讓到手的優惠從你眼前溜走，讓「遠傳會員全新五大權益」滿滿的小確幸來豐富你的生活吧！

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