後車牌黏2塊凸面鏡！他笑「遠燈破裂者」　內行揭真實用途：已違法

▲測速照相機是執法利器，也是許多用路人最大的心魔。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

有些駕駛人為了躲避測速照相，會想盡辦法在遮掩車牌上動腦筋。有網友近日在路上發現一輛休旅車的後車牌旁，被車主安裝了2塊凸面鏡，讓他誤以為是為了反制後車閃大燈，笑稱「遠燈破裂者」。不過，畫面一曝光，馬上釣出內行人揭露這2塊凸面鏡的真實「暗黑作用」，直言此舉已違法。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出照片，只見一輛看似平凡的銀色休旅車，後車牌兩旁卻各多出了1顆凸面鏡，且兩邊凸面鏡上方都還黏了兩塊一黑一紅的倒三角裝置，疑似是加強反光效果的反光鏡，讓原PO看了還以為是該名駕駛不堪被後閃大燈，自行加裝的反制措施，笑稱這根本是「遠燈破裂者」。

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▲有網友發現，一輛休旅車的後車牌旁黏了2塊凸面鏡。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

畫面曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「感覺不夠精準？凹面鏡自動瞄準後方遠燈車窗會更棒」、「高速公路上面的黑瞎子在晚上都愛開遠光」、「還不如裝在前面比較有效，對向車開遠燈是直接刺眼」、「遠燈駕駛視網膜撕裂者」、「凸面鏡，只會有一個小亮點，反射力很弱」、「這招很讚，反彈傷害」。

其中，也有內行人直言，這2塊凸面鏡其實是為了躲避測速照相機，「那不是防遠燈，那是用來讓測速照相照相失靈過曝光，這是違法的」、「不一定是遠燈喔，休旅車的大燈也是在這位置，用鏡子反射加強亮度，可以擾亂行車記錄器鏡頭光圈大小，進而讓鏡頭拍不出大牌」、「那個應該是防測速照相機閃光的」。