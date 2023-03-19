4月起電費調漲！6月最高「每度7.69元」　300萬租屋族剉咧等

▲台電調漲電費，恐衝擊300萬租屋族。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

經濟部電價審議小組17日宣布4月起電價調漲，針對住宅用戶700度至1000度調漲3％、超過1000度以上則調漲10％，夏月電價最高級距，每度單價將達到7.69元，讓不少住在分租雅房、套房的租屋族非常頭疼，因為多數都是共用總電表，就算再省電，用電量也很難不突破1000度，屆時電費恐相當可觀。

經濟部17日召開112年第1次電價費率審議會，考量燃料價格居高不下，已造成台電營運的巨大壓力，應適時反映成本、支持國家供電穩定，針對住宅用戶每月用電700度以下電價不調整，700度以上至1000度調漲3％，超過1000度以上則調漲10％。

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台電每年6月至9月期間，都會實施較貴的夏月電價，每個級距本就比非夏月高13％至27％左右，像是700度以上至1000度級距，每度電要價5.66元，1000度以上級距，每度電要價6.99元，一旦新電價上路後，700度至1000度級距，每度電將要價5.83元，1000度以上每度電則會衝上7.69元。

▲分租雅房、分租套房的租客因為共用總電錶，用電量非常容易突破1000度。（圖／記者鄺郁庭攝）

儘管經濟部宣稱，住宅用電700度以下不影響，佔全國住宅戶數93％（約1231萬戶），電價調漲只影響7％（約93萬戶）住宅用戶，一旦台電開始實施夏月電價，不僅高端豪宅，只要家中有裝設3台冷氣的住戶，用電量也相當容易突破700度大關，且以學生、上班族為主的300萬租屋族也恐成受影響族群。

現行租屋大致上可以分成分租雅房、分租套房、獨立套房與整層住家4種，其中前2種分租雅房、分租套房經常是一間屋子隔出多間出租，每間租客的用電統一匯流到總電錶，等於夏天一旦大家都開冷氣，總電錶用電量很快就會衝破1000度，讓許多租屋「剉咧等」。

對此，台電建議，分租套、雅房的租戶若發現每月用電超過700度，可以考慮改採時間電價計費，尖峰時間電價最高，離峰時間的電價最低，同時不受累進費率影響。至於是否能在套、雅房各自裝設獨立電表，台電表示，須由房東向台電申請並委託水電分隔屋內線路，因此須視房東意願而定。