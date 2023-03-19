安倍侄子「正式接棒」！　成立事務所：會帶著伯父的遺志努力

▲岸信千世（藍衣）是安倍晉三的侄子。（圖／安倍晉三推特）

記者王佩翊／編譯

日本已故前首相安倍晉三的侄子岸信千世19日正式在山口縣開設事務所，他將出馬4月眾議院山口第2選區的補選。岸信千世的父親、前防衛大臣岸信夫2月因病請辭議員一職，而安倍晉三2022年因遭暗殺身亡，他則強調，會帶著父親與伯父的理想繼續努力。

根據《朝日新聞》報導，安倍晉三2022年7月在奈良輔選時遭人開槍暗殺身亡，胞弟岸信夫則是因為身體每況愈下，在2022年內閣改組時卸任防衛大臣一職，並於今年2月正式請辭眾議員職位。由於安倍晉三膝下無子，在伯父與父親雙雙離開政壇的情形下，同屬自民黨岸信千世也決定正式參選眾議員。

岸信千世大學畢業後曾於富士電視台擔任記者，隨著父親岸信夫2020年就任防衛大臣，他則成為岸信夫的政務秘書官，而岸信夫卸任後，他也當起了父親的議員秘書。岸信夫2022年12月正式對外鬆口，自己將會「交棒給信千世」。

岸信夫2023年2月7日正式辭去眾議員職位，同天，兒子岸信千世就召開記者會宣布參加4月23日眾議院山口第2選區的補選。

岸信千世19日在山口縣岩國市成立事務所，他受訪時表示，「我會背負著父親以及去年過世的伯父的理想，繼續為了山口縣、國家努力。」