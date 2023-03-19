吃冷凍草莓「衰染A型肝炎」　美國連爆5例！好市多急下架

▲美國民眾疑似因為食用進口冷凍草莓感染A肝。（示意圖／CFP）



記者吳美依／編譯

美國食藥署（FDA）17日表示發生新一波A型肝炎疫情，華盛頓州目前通報3起確診、2起疑似病例，上述5人之中有2名患者需要住院。這一波疫情可能與特定品牌的冷凍有機草莓有關，該商品在全美零售通路販售，包括喬氏超市（Trader Joe's）、好市多（Costco），本周已經下架召回。

ABC News引述FDA說法報導，所有病患都通報吃過冷凍有機草莓，他們歷經一番追查後，鎖定去年從墨西哥下加州（Baja California）農場進口，掛上多個品牌名稱後，銷售給各零售商的產品來源，「在基因上，造成今年疾病的A肝毒株，與造成2022年A肝疫情的毒株完全相同，後者與墨西哥下加州進口的新鮮有機草莓有關，在各種零售商銷售。」

▲FDA召回多個冷凍有機草莓產品。（圖／翻攝fda.gov）



加州風光（California Splendor）與風景水果（Scenic Fruit）兩間水果商本周自願召回特定批次的冷凍有機草莓，其中包括在好市多洛杉磯與夏威夷各分店及2間聖地牙哥商業中心販售的科克蘭（Kirkland Signature）冷凍有機整粒草莓。

2間水果商都在召回聲明中表示，產品中尚未發現A型肝炎，但消費者「出於謹慎」應該停止購買或食用被召回品項，並前往當地店家退貨及退款。此外，他們在調查期間也已停止受影響產品的生產及分銷。

FDA表示，隨著這項調查仍在進行，可能還會查出其他相關產品。過去兩周食用被召回冷凍有機草莓，並且尚未接種A肝疫苗，或者自認出現A肝症狀的人，都應該聯繫專業醫療人員。

A型肝炎是一種傳染性肝臟疾病，如果接觸A肝病毒或攝入受汙染食物飲水，通常會在15～20天內發病，症狀包括疲憊、腹痛、黃疸、肝臟檢測異常、尿液呈深色、糞便泛白等，如果病情嚴重，可能持續數周到數月。在罕見案例中，A肝可能發展成肝衰竭，罹患嚴重疾病或免疫力低下者風險最大。