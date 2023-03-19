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教練示範垂降「狂墜13層樓高」當場摔死　學員全程驚恐目睹

▲▼澳洲瑪格莉特河（Margaret River）附近知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave）。（圖／翻攝Google Maps）

▲澳洲知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave）。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲西澳大利亞（Western Australia）16日發生悲劇事件，戶外活動教練馬塞洛（Marcello Silveira）正在示範繩索垂降（Abseiling）時，竟不慎摔落40公尺，也就是大約13層樓的高度，當場不治身亡，上述過程都被學員驚恐目睹。

綜合外媒報導，53歲的馬塞洛帶領紐曼學院（Newman College）15名高中生及2名教師郊遊，一行人抵達瑪格莉特河（Margaret River）附近知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave）垂降，未料發生意外。

當時，多名學生已經降繩到了洞穴底部，因此眼睜睜目睹悲劇發生。他們事後被其他降繩教練引導離開洞穴，坐上巴士返回，並且與校方安排的諮商人員對談。

▲▼澳洲戶外活動教練馬塞洛（Marcello Silveira）正在示範繩索垂降（Abseiling）時不慎摔落身亡。（圖／翻攝gofundme）

▲馬塞洛身後留下妻子與2個孩子。（圖／翻攝gofundme）

警方及急救單位下午3時20分左右接獲通報，儘管師生提供了急救措施，但救護直升機趕抵現場時，醫護只能宣布馬塞洛當場身亡。警官西蒙（Simone Taplin）形容事故場景相當令人創傷，「我們付出很多努力試圖救活他，但這些幫助沒有作用。」

馬塞洛的死訊震驚澳洲戶外運動圈，人們紛紛哀悼這位「了不起的爸爸」和「備受尊敬的教練」，好友也在募資平台發起活動，協助他的遺孀和兒子們度過難關。其中一名網友捐款後留言，「致上我最深刻的哀悼。我們失去了一位了不起的人，他在戶外世界備受尊敬，幫助我們達成許多偉大的成就。」

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