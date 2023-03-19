忘買樂透被老婆罵！他下期「同號碼買2張」　結果抱回頭獎4100萬元

▲澳洲男子買了兩注相同號碼彩券結果中了頭獎抱回台幣4138萬元。（示意圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名男子因為忘記替妻子買樂透，為了安撫生氣的妻子，就在新一期開獎前用同一組號碼買了兩注，沒想到卻中了頭獎，共可抱走澳幣200萬元（約台幣4138萬元），這名男子受訪時也說，這組號碼妻子已經連續買了30年，一直相信總有一天會輪到他們中頭獎。

根據澳洲「Monday & Wednesday」樂透彩券新聞稿指出，住在新南威爾斯州達普托（Dapto）的一名男子是這次頭獎的得主。他受訪時表示，自己的妻子用同一組號碼連續買了30年的樂透，但前一期自己忘記幫忙下注，讓妻子非常生氣，所以在新的一期開獎前，他為了彌補妻子，就用這組號碼一次買了兩注。

開獎後，妻子發現自己手中的那張中了頭獎，可以獲得澳幣100萬元後非常開心，沒想到更讓她驚喜的是先生告訴她，「我這裡還有一張一模一樣的。」代表兩人共可獲得澳幣200萬元。

男子表示，「她一直說總有一天我們會被選中，我真的不敢相信這會發生在我們身上。」妻子則說，他們會先用這筆錢幫女兒買一棟房子，替未來的孫子們做好準備，接下來夫妻倆就會先去環遊澳洲，「看看我們國家所有我還沒去過的地方。」