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詭！17歲少女開房「勒斃21歲男」　屋內卻無打鬥痕跡

飯店,住宿,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女在酒店房內勒斃死者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本富山縣一名職業不詳的21歲男子17日被發現陳屍於一間酒店的客房內，現場雖無打鬥痕跡，但他的脖子上有明顯勒痕，死因為窒息死亡。警方當天晚上接獲一名17歲少女的電話稱，自己在酒店殺人，趕往現場後雖隨即將倒在床上的死者送醫，但到院後仍被宣告死亡。

根據《北國新聞》報導，涉嫌殺人的17歲少女16日晚間和21歲死者泉本和希一起前往事發旅館，並開房入住。然而經過24小時後，兩人仍未結算房費，也沒有退房。飯店工作人員要求結帳時，少女則表示，自己身上沒有現金，要去附近的ATM領錢，隨後單獨外出，但卻再也沒有回到飯店。

直到17日晚間8時45分，少女自行撥打110稱，「我在酒店殺人了。」警方獲報後隨即趕往現場，並發現死者已經失去意識倒臥在床上。男子送院後確定死亡，經法醫相驗後，確定死因為頸部受到壓迫窒息死，脖子上有遭勒的淺痕，但沒有抵抗痕跡，少女也並未受傷。

警方在房內搜出疑似是死者的遺書，內容提到家人與少女，並稱是自己委託少女協助自殺，對方並沒有錯。目前初步判斷為囑託殺人，接下來將深入調查遺書是否為男子本人所寫、少女又是如何掐死男子以及兩人的關係，以釐清案發過程。警方18日已經依殺人嫌疑將17歲少女逮捕歸案。

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