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睽違2年半！南韓明起「搭地鐵免戴罩」　大眾交通工具口罩令掰了

▲▼ 南韓明起不再強制搭大眾交通工具須戴口罩。（圖／CFP）

▲ 南韓明起不再強制搭大眾交通工具須戴口罩。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓明（20日）起將進一步鬆綁防疫限制，不再強制民眾搭乘公車、地鐵及計程車等大眾交通工具時佩戴口罩，賣場等大型室內設施內的藥局也將同步解除戴罩義務，由民眾自行決定是否佩戴，僅剩醫院、一般藥局等仍要求戴罩。

《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部19日宣布，20日起解除大眾交通工具及賣場內藥局強制戴口罩的義務。大眾交通工具義務性戴口罩規定自2020年10月起實施，時隔2年5個月終於解除，明起不僅公車、地鐵及計程車，飛機上也從強制佩戴改由乘客自行決定。

南韓1月起逐步解除室內戴罩義務，防疫當局考量這1個半月來疫情持續減緩，且民眾可依自身需要決定佩戴與否，因此決定將範圍擴大至大眾運輸工具。

數據顯示，1月調整口罩規定至今，南韓日均確診數降低37.5%，重症患者更降低54.6%。不過多項民意調查結果皆指出，逾70%受訪者表示「在室內仍會戴口罩」。

賣場、車站等大型設施內的開放式藥局明起也不再強制戴罩，防疫當局對此說明，由於這類藥局消費者主要購買一般醫藥品，持處方箋領藥的民眾較少，比起一般藥局較少有高危險群出入，加上沒有牆壁或隔板劃分，空氣也與藥局以外的空間互相流通，因此決定同步解除，也可減少須不斷穿脫口罩的麻煩。

但當局強調，戴口罩仍是預防新冠肺炎等呼吸道傳染病最基本的防護手段，因此建議在上下班等通勤高峰時段利用大眾交通工具的民眾，及在開放式藥局工作的藥師等人員，規定解除後仍應佩戴。

至於一般藥局，由於民眾通常是離開醫療機關後馬上前往，確診者、疑似確診者及高危險群出入的可能性較大，因此仍維持強制戴罩規定。醫院等醫療機構及一般藥局、療養院、長照機構、精神健康促進設施及住宿式身障者福利設施等也考量到感染風險較高，暫不解除戴罩義務。

世界衛生組織（WHO）料將於4月底至5月初討論解除新冠病毒全球公衛緊急狀態，南韓國內疫情警戒標準預計將配合降級，屆時也會討論解除上述設施戴罩義務。另一方面，南韓政府預計於3月底公布確診者免隔離等重返日常生活的計畫。

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