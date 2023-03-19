加州夜空劃過「多顆神秘火球」拖尾狂燒！　天文學家解密了

▲加州夜空出現神秘光球。（圖／翻攝instagram）



記者吳美依／綜合報導

美國加州沙加緬度（Sacramento）17日出現神秘景象，只見多顆火球劃過夜空，像彗星一樣拖著長長的「尾巴」正在燃燒，把許多民眾嚇壞了。不過，天文學家麥克道維爾（Jonathan McDowell）表示，他有99.9%的把握相信那只是燃燒中的太空垃圾。

3月17日是愛爾蘭宗教慶典聖派翠克節（St. Patrick's Day），因此許多民眾都在街頭慶祝，正好目擊火球劃過天際，其中一人就是埃爾南德斯（Jaime Hernandez）。他回憶，自己很快就拿出手機錄影，而這幅景象大約持續40秒鐘，「我們很震驚，但也對於能夠目睹這一切感到驚艷。我們沒有人曾見過這樣的景象。」

哈佛─史密松天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥克道維爾則向《美聯社》表示，一個重達310公斤的國際太空站（ISS）通訊包2020年被汰換以騰出珍貴空間，它重返大氣層後被完全燃燒，也在夜空形成壯觀的光影秀。

麥克道維爾估算，影片中的燃燒殘骸高度約有40英里（約64公里），時速可能達到數千英里。他指出，美國太空軍（U.S. Space Force）也證實加州夜空上方的軌道間通訊系統（Inter-Orbit Communication System）重返路徑，時間與17日的目擊事件一致。