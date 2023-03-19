日婚宴會館「食物中毒」17賓客上吐下瀉！驗出諾羅　勒令停業

▲婚宴會館已被勒令停業。（圖／取自RK CLUB迎賓館VICTORIA HOUSE官網）



記者王佩翊／編譯

日本廣島縣18日發生一起婚宴會館食物中毒事件，至少有17名賓客出現發燒、上吐下瀉的症狀，其中6人與其中一名負責料理的工作人員的糞便被驗出諾羅病毒。廣島市保健所18日已勒令該會館停業。

根據《新廣島電視台》報導，廣島縣廣島市西區的婚宴會館「ARK CLUB迎賓館VICTORIA HOUSE」（アーククラブ迎賓館・ヴィクトリアハウス）18日因為食物中毒事件而被要求停止營業。當地一對新人12日在此會場舉行婚宴，並邀請了82名賓客到場，然而事後卻有17名賓客出現上吐下瀉等症狀。

多名患者自行就醫後，紛紛表示自己曾經在此會館用餐過，因此經過通報與調查，確認為集體食物中毒事件。此外，至少有6名賓客與1名曾在廚房作業的工作人員的糞便中被驗出帶有諾羅病毒。據悉，出現問題的餐食疑似是肉類料理與馬鈴薯沙拉。

廣島市保健所認定該起事件為食物中毒後，已在18日勒令「ARK CLUB迎賓館VICTORIA HOUSE」暫停營業。當局表示，17名食物中毒的患者約是在13日至15日間出現症狀，所幸目前全員皆為輕症，已持續好轉。