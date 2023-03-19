金氏世界紀錄長舌男　大展舌技「移除5個疊疊樂積木」再創佳績

▲ 史都伯舌頭長度驚人，長達10.1公分。（圖／翻攝YT頻道Guinness World Records）

圖文／鏡週刊

曾被金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為最長舌頭的男子史都伯（Nick Stoeberl）最近又刷新紀錄，用舌技移除5個疊疊樂積木，以55.526秒刷新紀錄。

綜合外媒報導，一般男性的舌頭平均長度為8.5公分，女性則是7.9公分。但是史都伯的舌頭伸出來，雙唇緊閉，舌頭從舌尖到上唇有10.1公分的驚人長度。

據悉，史都伯原本試圖打破「1分鐘內舌頭觸碰鼻子最多次數」的紀錄，然而最終他的成績只比最高紀錄少了35次，達到246次。不過，他最終成功地創造了「用舌頭移除5塊疊疊樂積木」的新紀錄。

史都伯透露，他在獲得「舌頭最長者」的認證之後，想要好好地利用自己的天賦來做些創新的事情。他表示，他從一段印度男子用舌頭來繪畫的影片中得到了靈感，並學會了用舌頭來繪畫。他首先用保鮮膜包裹舌頭，再沾上顏料，就能夠開始用舌頭繪畫了。

雖然史都伯的舌頭長度對於味覺並沒有什麼幫助，但他表示這仍然是他引以為傲的成就。此外，這也讓他更加享受生活，因為他可以在用餐後直接用舌頭舔乾淨，而不用餐巾紙，非常環保。

【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

看A片工作是爽缺？ Pornhub前員工爆工作內容「8小時審千部A片」

人妻中樂透竟暗槓獎金還另嫁他人 綠帽夫氣炸討錢

日本麥當勞新座椅惹議 網友譏：要你吃完快滾