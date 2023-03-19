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狠媽嗑藥過頭！2兒困車內活活熱死　還曾想「用親生兒換iPhone」

▲▼狠媽嗑藥過頭　2兒困車內活活熱死。（圖／翻攝自推特）

▲30歲的康莉本周因2項殺人罪被法院判處9年監禁。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名母親去年11月被鄰居發現在家抽大麻，且警方獲報到案後還在現場發現大量安非他命，但卻被判定適合繼續扶養2名年僅1歲與2歲的孩子，沒想到兩名孩子卻在10天後被發現雙雙熱死在車內。據調查，這名母親早在懷孕時就想用腹中嬰兒換取一支全新的iPhone 7，且有多次拒絕藥檢的紀錄。

根據《鏡報》報導，現年30歲的康莉（Kerri-Ann Conley）本周因2項殺人罪被法院判處9年監禁，因為她兩名年僅1歲和2歲的兒女被發現死在車上。據調查發現，康莉在2019年11月底某日的凌晨4時帶著孩子出門回到家後，因為孩子都還在熟睡，所以就將他們留在車內，自己則回到家中睡覺。

車子就在未開窗的情況下被陽光直射到上午11時，當康莉再回到車上時，兩個孩子早已沒了氣息，而當時車內溫度高達攝氏近62度。法官指出，康莉在早上5時許太陽升起時，依舊在家中滑手機，完全未察覺孩子是否在哭泣，因此判處康莉9年監禁。

事實上，康莉有多次使用毒品的紀錄，她在案發前10天才被鄰居舉報於家中吸食大麻，當員警搜查時也在其家中發現大量自用與販賣的安非他命。諷刺的是，康莉卻在接下來的兒童安全審查中過關，官方宣布她有能力且有意願照顧孩子，結果短短10天後孩子就在她手中喪命。

根據調查，康莉過去就曾多次拒絕接受強制性藥檢，就連這次孩子死亡的當下，也被檢測出有使用藥物的反應；她甚至也曾向兒童安全部門坦承，自己曾經在2018年6月懷孕時，希望能用腹中的孩子換一台新的iPhone 7。

依照法庭審判，康莉最快在明年就能辦理假釋出獄，她的丈夫傑克森（Peter Jackson）批評，「這應該是謀殺！她應該被判30年，這個判決不公平，他們都是手無寸鐵的孩子。」

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