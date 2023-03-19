烏軍營長太誠實！認了500人部隊「幾乎全滅」　慘被貶官辭職

▲ 庫波爾是烏軍頂尖指揮官之一。（圖／翻攝自Ukrainska Pravda）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭一名高級戰地指揮官近日接受美媒《華盛頓郵報》訪問，坦言麾下部隊在烏東戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）周圍的戰役中損失慘重，但傷亡規模本應嚴格保密，報導公開後不久就傳出他因未經授權對外發言被貶官，最後離開軍隊。

根據英媒《每日電訊報》，烏軍第46空中機動旅（46th Airmobile Brigade）營長庫波爾中校（Anatolii "Kupol" Kozel）本周稍早在前線露臉接受《華郵》訪問，罕見透露戰損情形，稱他部隊中500名士兵幾乎全滅，「不是陣亡就是受傷」。

他也披露，烏軍通常缺乏訓練，部分新兵根本不會投手榴彈或使用步槍，有些則是上前線不久就棄守陣地，「我手下有100名新兵。他們（軍方）不給我時間訓練，只是說『帶他們去打仗』，而他們（新兵）會丟下所有東西逃跑」，且他的部隊還面臨彈藥短缺，「你身處前線，他們（敵方）朝你過來，你卻沒有東西可以射。」

庫波爾提到，他本來打算挺身而出，提升訓練程度，但將軍對此感到憤怒。據《烏克蘭真理報》，空中突擊部隊指揮官米爾果羅德斯基少將（Maksym Myrhorodskyi）下令將他降職，不久後他便遞出辭呈，退出軍隊。

他被調到訓練單位後，許多烏兵、政界人士和記者都出面力挺，知名戰地記者布托索夫（Yuriy Butusov）就發文指出，「武裝部隊最優秀的指揮官之一剛被調職。他們沒有分析如何打敗俄軍，而是打壓誠實的評論，發表評論的人會受到懲罰。」

為避免打擊士氣，烏俄都對傷亡人數嚴加保密，庫波爾透露死傷規模想必令上級十分難堪，因為烏軍持續營造一種即便人數不足，士兵仍相當積極且訓練有素，奮勇抗敵的形象。