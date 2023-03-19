岸田文雄擬邀尹錫悅出席G7峰會　續攤時舉酒杯「暗示訪韓」

▲岸田文雄16日在會談要邀請尹錫悅出席5月在廣島舉辦的G7峰會。（圖／達志影像／newscom）



記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓外交部針對「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」大法院（最高法院）判決案公布解方，決定由南韓企業以第三方身份籌措賠償財源，韓日兩國關係終於破冰迎來新進展，南韓總統尹錫悅16、17日更前往東京與日相岸田文雄展開會談。岸田文雄除了暗示訪韓意願，更研擬邀請尹錫悅出席5月在廣島舉辦的G7峰會。

根據日媒《讀賣新聞》今（19）日報導，日本今年輪值七大工業國組織（G7）的主席國，將於5月在廣島主辦G7峰會，同時有權邀請非成員國的國家元首出席峰會，預計在G7峰會上將會和G7成員國以及其他受邀的非成員國元首召開會議，其中還包括邀請針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償案判決問題提出解決辦法的南韓總統尹錫悅，已進入最終協調階段。

日媒《共同社》曾於17日指出，岸田文雄16日便曾在日韓元首峰會上邀請尹錫悅出席G7峰會。

印度今年輪值二十大工業國（G20）的主席國，因此岸田文雄本月20日抵達印度時，預計將在日印峰會上邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）出席G7峰會。而隨著今年G7峰會討論主題為重建烏克蘭遭俄軍侵略以後的國際秩序，日本外務相林芳正也有意邀請烏克蘭總統澤倫斯基出席G7峰會。

▲尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，兩人喝著生啤酒與燒酒。岸田表示，想把最後一杯酒延續至訪韓時喝下肚。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅、岸田文雄16日在長達84分鐘的會談上協議重啟穿梭外交（shuttle diplomacy），外界因此開始關注岸田文雄是否有機會訪韓。《韓聯社》引述南韓外交消息人士說法指出，其實岸田文雄在東京銀座洋食餐廳「煉瓦亭」續攤時，曾高舉酒杯暗示未來有機會訪韓，延續雙方累積的信賴和友誼。

尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭用餐時，現場只有口譯以及少數的外交當局高層人士陪同，兩人用餐時喝著生啤酒與燒酒的「和合酒」，象徵著破冰、走向和解的日韓關係；而針對南韓在二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償議題上提出解方，岸田文雄稱讚尹錫悅率真、果斷的態度，甚至表示非常感動，「希望能一輩子延續和尹總統的信賴友好關係」。

▼首爾市廳聚集3000名民眾，手持標語反對尹錫悅的「屈辱朝貢外交」。（圖／達志影像／美聯社）

不過由於南韓政府對於「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」賠償提出的解方太過粗糙，由南韓企業籌措賠償財源，然而大法院提到需要負責賠償的日本企業卻因此擺脫責任，此舉引起國內民眾不滿，甚至有3000多人昨（18）日下午2時帶著藍色氣球、手舉標語走上街頭，在首爾市廳廣場前示威抗議，批評尹錫悅此次訪日為「朝貢外交」。

韓日歷史正義共同行動、615共同宣言南側委員會等公民團體在首爾市廳廣場前舉辦「對日屈辱外交譴責第3次汎國民大會」，他們在決議文表示，「此次韓日元首會談，是叛賣歷史、正義、經濟、軍事、國防安全受害者人權的『朝貢外交』」。