厄瓜多強震14人亡！主持人節目錄一半「驚聲尖叫」　房屋倒塌慘況曝

▲南美洲國家厄瓜多18日傳出規模6.8強震，造成至少14人死亡。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

位處南美洲西北部的國家厄瓜多昨（18）日爆發芮氏規模6.8強震，導致厄瓜多沿海地區以及祕魯北部傳出至少14人以上死亡、380多人輕重傷，多座城市的建築物受損嚴重，其中包括校園和醫療中心，多條道路也因山崩而造成交通堵塞，甚至還有新聞談話節目播錄到一半遇到強震來襲，主持人倉皇奔逃。

根據《衛報》、《路透社》，厄瓜多第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）以南約80公里（50英里）處發生芮氏規模6.8強震，美國地質調查局測得震央位於厄瓜多中部瓜亞斯省（Guayas）巴勞（Balao），震源深度為66.4公里，瓜亞基爾都會區人口超過300萬。

厄瓜多當局表示，這場地震似乎不太可能引發海嘯。厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）在推特發文表示，「我們仍在該地區檢視今早地震所造成的損失。再次重申我與你們同在，同時確認我對受害者們的承諾。」

厄瓜多總統通訊機構稱，這場地震至少造成14人死亡、380多人受傷，大部分集中在埃爾奧羅省（El Oro province），且至少有44棟房屋被毀、另有90多棟房屋受損，還有50多座校園等教育建築與30多個醫療中心也因地震受到影響，多條道路因地震造成的山崩而造成交通堵塞，聖羅莎機場（Santa Rosa airport）受到輕微損壞，不過未影響到營運。

擁有300多萬人口的瓜亞基爾受地震影響，建築物和房屋出現裂縫，甚至有牆壁被震到倒塌，當局緊急關閉3條車輛隧道，當地社群媒體影片顯示，民眾聚集在街道上。

死者也包含秘魯國民。祕魯總理奧塔羅拉（Alberto Otárola）表示，該名死者為年僅4歲的女童，她在與厄瓜多接壤的通貝斯大區（Tumbes region）因房屋倒塌導致頭部受傷而死亡。

另外，網路上還瘋傳一段影片。新聞談話節目的3名主持人在播報時剛好遇到強震來襲，在電視機震動時便緊急從演播室的桌子跑了出來。起初他們將地震視為小型地震，不過很快便意識到地震的嚴重性而逃離鏡頭，一名主播機靈暗示節目進入廣告，另一名主播則重複驚聲尖叫，「我的老天」。