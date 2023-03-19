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菲律賓前眾議員：菲美軍演為可能應戰中國做準備

▲▼ 去年3月菲美聯合軍演，在鄰近台灣的菲律賓卡加延省舉行兩棲作戰演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 去年3月菲美聯合軍演，在鄰近台灣的菲律賓卡加延省舉行兩棲作戰演習。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電

菲律賓前眾議員歐堪波今天在專欄文章中說，美軍將在4月的菲美「肩並肩」聯合軍演首度實彈發射愛國者飛彈，種種跡象顯示，美菲兩國正在為可能應戰中國做準備。

今年菲美「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演將於4月11日到28日在菲律賓多地進行。

歐堪波（Satur Ocampo）今天在菲律賓星報（Philippine Star）撰文表示，今年軍演菲美兩國將在距呂宋島中部三描禮士省（Zambales）約22公里、距南海黃岩島約185公里處，發射高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）擊沉目標船隻。

另外，做為海岸防禦實彈演練的一部分，美軍今年將首度在「肩並肩」軍演中進行愛國者飛彈防空演習。

菲美聯合軍演的兩棲登陸演習去年首度納入愛國者飛彈系統，但當時並未進行實彈演練。

歐堪波認為，在南海發射海馬士多管火箭系統擊沉目標船隻可視為對外國軍艦的象徵性攻擊。至於演習中首度實彈發射愛國者飛彈，所代表的可能不僅只是象徵意義，因為在俄烏戰爭中，美國就提供烏克蘭愛國者飛彈防禦系統，以對抗俄羅斯的飛彈和無人機攻擊。

他表示，根據菲律賓海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）的分析，今年的「肩並肩」軍演似乎旨在測試作戰概念，以強化菲國軍方在南海的「戰略威懾態勢」。

其次，這次軍演僅出動5000名菲律賓軍人，但將動員1萬2000名美軍，這可視為美軍後勤演習，「評估它（美方）如何在戰區快速部署大量部隊和裝備」。

根據隆美爾．王的分析，部署愛國者飛彈系統可讓菲國軍方了解飛彈防禦系統的必要性，「它可以保衛我們的土地和關鍵基礎設施免於常規彈道飛彈威脅」。

歐堪波表示，針對這些演習是否可能激怒北京，「肩並肩」軍演發言人洛希科（Michael Logico）說：「我們擁有絕對且不可剝奪的權利來保衛我們的領土。我們在這裡表明，我們已經做好戰鬥準備。」

另外，歐堪波引述「紐約時報」報導指美軍參謀認為，將來若與中國一戰，戰場可能在第一島鏈，包括沖繩、台灣並延伸到馬來西亞，其中涵蓋南海爭議島嶼，而美軍陸戰隊若投入西太平洋戰場，可能使用MQ-9「死神」（Reaper）武裝無人機。

菲美兩國2月初商定，在4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限。歐堪波認為，這4處新增據點可能引起美國陸戰隊司令部關注，並在其中選址為MQ-9無人機建造起飛的跑道。（編輯：高照芬）

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