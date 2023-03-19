北京外交影響力漸增　路透：習近平在中俄關係之間佔上風

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平將在20日出訪俄羅斯，這也是他自宣布第三個任期以來的首次海外訪問。學者認為，在烏俄戰爭陷入僵局之下，北京有意持續增加其在外交上的影響力，中國當局希望表現得像一個公正客觀的利益相關者，但事實上它完全不是，「習近平現在在兩國關係中佔據了上風。」

克里姆林宮表示，習近平20日下午單獨會晤俄羅斯總統普丁，共進「非正式晚餐」，21日正式會談，會後將發表聲明。中國外交部也指出，此行主要是推動中俄繼續深化全面戰略協作，將是一次「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」，淡化外界對習近平「勸和促談」的期待。

根據《路透社》報導，德國馬歇爾基金會高級研究員斯莫爾（Andrew Small）指出，隨著俄烏戰爭持續推進，北京方面的外交動作越來越明顯，「中國一直試圖在某些領域發出保持距離的信號，但實際上並沒有把這些信號轉化成任何有幫助的事情，例如向俄羅斯施壓等。」

中國外交部於2月24日俄烏戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。牛津大學俄羅斯問題專家拉馬尼（Samuel Ramani）表示，「中國當然希望表現得像一個客觀、公正的外交利益相關者，但事實上它完全不是。」

克里姆林宮在聲明中提到，中俄雙方將簽署兩份重要聯合文件，而部分外交官認為，無論兩國領導人最終達成什麼樣的協議，習近平現在在兩國關係中佔據上風。另一位匿名外交官表示，「最近一段時間以來，俄羅斯顯然是中國的小夥伴（junior partner），但烏克蘭戰爭確實讓這種主導地位更加明顯。」

另一名歐洲外交官說，無論中方向俄羅斯提供何種支持，都將符合北京當局的利益。